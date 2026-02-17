MLB: El joven prospecto Carlos Lagrange y su sorprendente enfrentamiento ante Aaron Judge

Carlos Lagrange sabía que estaría en el montículo cuando entró al George M. Steinbrenner Field el lunes por la mañana, ya que le habían dicho que esperara una sesión de práctica de bateo en vivo de tres entradas. El principal prospecto de lanzador de los Yankees de New York (número 2 en general) no sabía a quién se enfrentaría.

De pie a sesenta pies y seis pulgadas del actual Jugador Más Valioso de la Liga Americana unas horas después, el dominicano Lagrange pensó por primera vez: "Maldita sea, es Aaron Judge".

Entonces, el derecho entró en modo de ejecución, ofreciendo otro vistazo del arsenal de alto octanaje que tiene a los Yankees entusiasmados. Emparejados en una exhibición de poder contra poder, Lagrange se enfrentó a Judge tres veces, añadiendo lo que el manager Aaron Boone describió como "algo de drama" al primer entrenamiento completo del equipo.

"Es algo grande con lo que lidiar, para alguien que no ha estado por aquí", dijo Boone acerca de Lagrange. “Y no le pareció gran cosa. Es divertido ver todo eso desarrollarse”.

En su primer enfrentamiento, Judge bateó de foul ante un lanzamiento antes de conectar un pitcheo de 99.3 millas por el medio del plato, enviándolo por encima de la valla del jardín izquierdo. El joven de 22 años lo observó por un momento, chasqueó su guante y pidió una pelota nueva.

Un gran cara cara ante Judge previo a temporada de MLB

La oportunidad de redención llegó rápidamente. Después de trabajar con el resto de un grupo que incluía a Giancarlo Stanton, Cody Bellinger y Trent Grisham, Lagrange volvió a ver a Judge. Tres lanzamientos después, Lagrange le tiró una recta de 102.6 mph, un lanzamiento que preparó con un venenoso sweeper que se hundió en la tierra.

El MVP y sus reacciones ante el duelo

"Puedes mirar el radar y ver una recta de 103 millas por hora con que me pasó", dijo la estrella de la MLB Aaron Judge. “Pero creo que también es sólo la presencia que tiene en el montículo. Es un muchacho al que le enviamos alineaciones difíciles hoy, y no le importó".

"Sé que 102 es difícil, pero entreno duro en la temporada muerta. Cuando haces un buen trabajo en el invierno, ése es el resultado", finalizó el lanzador derecho originario de Bayaguana.