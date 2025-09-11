MLB: Blake Snell y una nueva brillante salida con Dodgers

El lanzador zurdo Blake Snell continuó con la racha dominante de la rotación al ponchar a 11 bateadores su mayor cifra de la temporada de la MLB en seis entradas en blanco, mientras los Angeles Dodgers completaban la barrida de tres juegos sobre los Rockies con una victoria de 9-0 la noche del miércoles en el Dodger Stadium.
Snell cerró con broche de oro una espectacular vuelta a través de la rotación de los Dodgers.
Así les fue a los otros lanzadores en los días previos al miércoles con Blake Snell:
- Viernes, Shohei Ohtani: 3.2 IP, 0 CL, 3 H, 5 K, 1 BB
- Sábado, Yoshinobu Yamamoto:8.2 IP, 1 CL, 1 H, 10 K, 2 BB
- Domingo, Clayton Kershaw: 5.2 IP, 2 CL, 4 H, 8 K, 1 BB
- Lunes, Tyler Glasnow: 7 IP, 1 CL, 0 H, 11 K, 2 BB
- Martes, Emmet Sheehan: 7 IP, 1 CL, 3 H, 9 K, 1 BB
Sumando la actuación de Snell, la rotación de seis hombres registró una efectividad de 1.18 --la mejor de las Grandes Ligas durante ese tramo.