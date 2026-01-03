MLB: Blue Jays llegaron a un acuerdo con Kazuma Okamoto

El cañonero y tercera base japonés Kazuma Okamoto y los Blue Jays de Toronto han llegado a un acuerdo de contrato, le informó una fuente a Mark Feinsand de MLB .com. El club no ha confirmado la noticia.

Okamoto fue la principal estrella de la franquicia más histórica del Béisbol Profesional Nipón (NPB), los Gigantes de Yomiuri -- la versión japonesa de los Yankees.

El infielder de las esquinas y bateador derecho de 29 años fue convocado seis veces al Juego de Estrellas en Japón y tres veces rey de jonrones, liderando la Liga Central de la NPB en vuelacercas en 2020, 2021 y 2023. Comenzando con su temporada de revelación a los 22 años en el 2018, Okamoto registró seis campañas consecutivas de 30 cuadrangulares para los Gigantes, coronadas por un tope personal de 41 cañonazos en el 2023.

Defensivamente, puede jugar tanto en la tercera como en la primera base, habiendo ganado Guantes de Oro en Japón en ambas posiciones -- dos en la antesala y uno en la inicial.

En el 2025, Okamoto se vio limitado a 69 juegos debido a una lesión en el codo izquierdo sufrida en una colisión con un corredor mientras defendía la primera base. Pero en esos 69 compromisos, bateó .327 con un porcentaje de embasarse de .416, slugging de .598, OPS de 1.014, 15 jonrones y 49 carreras impulsadas.

Números de Kazuma Okamoto

A lo largo de 11 campañas en la NPB, Okamoto registró una línea ofensiva de .277/.361/.521 y un OPS de .882, con 248 bambinazos y 717 remolcadas.

Okamoto también brilló con el equipo japonés en el Clásico Mundial de Béisbol que ganó el oro en el torneo del 2023. En siete choques con Japón, Okamoto tuvo una línea de .333/.556/.722, OPS de 1.278, dos jonrones y siete empujadas. Uno de esos bambinazos fue contra Kyle Freeland en la victoria sobre los Estados Unidos en la final.

Okamoto fue una de las tres estrellas japonesas en ingresar al sistema de posta por parte de sus clubes de la NPB esta temporada muerta -- junto con el también superestrella y cañonero Munetaka Murakami y el as Tatsuya Imai.

"Creo que MLB es la mejor liga del mundo, y siempre he querido jugar allí", dijo Okamoto cuando se anunció por primera vez en octubre que sería colocado en el sistema de posta. "He trabajado duro con esa meta en mente".

Es raro que los Gigantes pongan a sus jugadores en el sistema de posta, y mucho menos a una estrella en su apogeo como Okamoto. Pero acordaron dejar que Okamoto persiguiera una carrera en MLB en el 2026.

Okamoto es la segunda estrella de Yomiuri en llegar a las Grandes Ligas en los últimos dos años, después de que el as de mucho tiempo Tomoyuki Sugano lo hiciera en la temporada muerta 2024-25. Pero Sugano, entonces de 35 años, quien firmó con los Orioles, era agente libre internacional en ese momento y no estaba sujeto al sistema de posta.

La última vez que un bateador de los Gigantes de Yomiuri del calibre de Okamoto saltó a las Grandes Ligas fue cuando el legendario Hideki Matsui firmó con los Yankees antes de la campaña del 2003. Okamoto intentará seguir los pasos de Matsui, quien empalmó 175 vuelacercas a lo largo de 10 temporadas de Grandes Ligas y fue dos veces All-Star y JMV de la Serie Mundial del 2009 para Nueva York.

FUENTE: MLB