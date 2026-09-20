MLB: Iván Herrera dispara su cuadrangular 17 de la temporada ante los Nacionales

El panameño Iván Herrera continúa mostrando su poder ofensivo en las Grandes Ligas ( MLB ) y este domingo conectó su cuadrangular número 17 de la temporada , durante el duelo de los Cardenales de San Luis ante los Nacionales de Washington en el Busch Stadium.

Herrera castigó una recta de cuatro costuras de Jake Irvin , que llegó al plato a 93.6 mph , enviando la pelota por todo lo alto del jardín izquierdo para sumar otro vuelacercas a su cuenta personal.

Iván Herrera demostró su fuerza - MLB

El batazo del canalero de 26 años registró una velocidad de salida de 107.5 mph y recorrió 375 pies en el Busch Stadium durante la baja del primer capítulo.

Con su actuación, Herrera también alcanzó las 67 carreras empujadas y 94 anotadas en la temporada, números que reflejan su importante producción ofensiva con San Luis, luego de que el sábado conectara tres imparables en cinco turnos, incluyendo un doblete.