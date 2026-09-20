MLB MLB -  20 de septiembre de 2026 - 14:44

MLB: Iván Herrera dispara su cuadrangular 17 de la temporada ante los Nacionales

El pelotero panameño Iván Herrera despachó otro cuadrangular en la temporada 2026 de la MLB con loa Cardenales de San Luis.

MLB: Iván Herrera dispara su cuadrangular 17 de la temporada ante los Nacionales

MLB: Iván Herrera dispara su cuadrangular 17 de la temporada ante los Nacionales

FOTO: IA - MLB

El panameño Iván Herrera continúa mostrando su poder ofensivo en las Grandes Ligas (MLB) y este domingo conectó su cuadrangular número 17 de la temporada, durante el duelo de los Cardenales de San Luis ante los Nacionales de Washington en el Busch Stadium.

Herrera castigó una recta de cuatro costuras de Jake Irvin, que llegó al plato a 93.6 mph, enviando la pelota por todo lo alto del jardín izquierdo para sumar otro vuelacercas a su cuenta personal.

Iván Herrera demostró su fuerza - MLB

El batazo del canalero de 26 años registró una velocidad de salida de 107.5 mph y recorrió 375 pies en el Busch Stadium durante la baja del primer capítulo.

Con su actuación, Herrera también alcanzó las 67 carreras empujadas y 94 anotadas en la temporada, números que reflejan su importante producción ofensiva con San Luis, luego de que el sábado conectara tres imparables en cinco turnos, incluyendo un doblete.

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