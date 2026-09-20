MLB: Iván Herrera dispara su cuadrangular 17 de la temporada ante los Nacionales

El panameño Iván Herrera continúa mostrando su poder ofensivo en las Grandes Ligas (MLB) y este domingo conectó su cuadrangular número 17 de la temporada, durante el duelo de los Cardenales de San Luis ante los Nacionales de Washington en el Busch Stadium.
Iván Herrera demostró su fuerza - MLB
El batazo del canalero de 26 años registró una velocidad de salida de 107.5 mph y recorrió 375 pies en el Busch Stadium durante la baja del primer capítulo.
Con su actuación, Herrera también alcanzó las 67 carreras empujadas y 94 anotadas en la temporada, números que reflejan su importante producción ofensiva con San Luis, luego de que el sábado conectara tres imparables en cinco turnos, incluyendo un doblete.