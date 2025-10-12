MLB: Cal Raleigh y Vladimir Guerrero Jr, una batalla de poder en la Serie de Campeonato

Aunque son muchos nombres conocidos en la Serie del Campeonato de la Liga Americana entre los Marineros y los Azulejos, sobresalen dos figuras de la MLB , al menos para empezar este choque al mejor de siete juegos desde el domingo en el Rogers Centre: Cal Raleigh y el dominicano Vladimir Guerrero Jr .

Raleigh es fuerte candidato al Jugador Más Valioso de la Liga Americana, junto con Aaron Judge, tras poner récords de más cuadrangulares para un receptor y para un bateador ambidextro, convirtiéndose en el séptimo ligamayorista con 60 vuelacercas o más en una temporada. De su parte, Guerrero Jr. puso números bien buenos (OPS de .848, 34 dobles, 23 jonrones), pero no espectaculares en la campaña regular.

Vladimir Guerrero Jr acabó con los Yankees - MLB

Sin embargo, la ronda divisional de los playoffs representó una explosión con el madero para Guerrero Jr., quien bateó de 17-9 (.529) con tres estacazos y nueve empujadas en la victoria de los Azulejos sobre los Yankees. Del lado de Seattle, en su SDLA ante los Tigres, Raleigh tuvo promedio de .381 con un jonrón, cuatro empujadas y cuatro bases por bolas en cinco juegos.

Guerrero tuvo una temporada para el recuerdo en el 2021, cuando disparó 48 cuadrangulares con OPS de 1.002. Desde entonces, no ha replicado esos números en una campaña completa, pero debido a algunos ajustes para la Serie Divisional contra los Yankees, se vio como aquel Vladimir Guerrero Jr. de hace cuatro años en los cuatro choques vs. Nueva York.

FUENTE: MLB