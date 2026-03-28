MLB: Cardenales de Iván Herrera dejan en el terreno a Rays

Michael McGreevy tuvo un día para el recuerdo el sábado en el Busch Stadium, lanzando seis innings sin permitir hits contra los Rays en su debut del 2026 para los Cardenales de San Luis de la MLB, en un gran triunfo con el panameño Iván Herrera en el terreno de juego.

Después de ir y venir desde Triple-A Memphis a San Luis durante la mayor parte de la temporada del 2025, McGreevy deslumbró en su primera oportunidad de ser parte de un roster del Día Inaugural, al no permitir ningún imparable con cinco ponches en seis episodios de labor, otorgando sólo dos bases por bolas en el camino.

Se convirtió en el primer abridor de los Cardenales con un intento de juego sin hit ni carrera de seis o más entradas en su debut de temporada desde Daniel Ponce de León el 23 de julio del 2018.

Gran noche en la MLB

Sin embargo, McGreevy tuvo que compartir un poco del protagonismo con el cotizado prospecto JJ Wetherholt. Después de que los Rays forzaran entradas extras con un racimo de cuatro carreras en la novena, Wetherholt respondió con un sencillo de dos rayitas en la parte baja de la décima para darle a los Cardenales una victoria por 6-5 con el primer hit de oro de su joven carrera.

El intento de juego sin hit ni carrera fue roto por el dominicano Junior Caminero cuando conectó un sencillo ante el relevista Riley O’Brien en la séptima entrada. McGreevy fue retirado del juego después de esas seis entradas, habiendo realizado 96 pitcheos.

Los bateadores zurdos sacaron la mejor parte contra McGreevy en el 2025, registrando un promedio de .318 y un OPS de .911 ante el joven abridor. El sábado, McGreevy mantuvo a los zurdos de los Rays sin hits en 13 turnos al bate durante su épica salida.

La velocidad de McGreevy bajó un poco, lo cual será algo a monitorear en sus próximas aperturas. El derecho se metió en problemas durante la cuarta entrada después de que el cubano Yandy Díaz se embasara por un error del antesalista mexicano Ramón Urías y el también mexicano Jonathan Aranda le siguiera con un boleto, pero se concentró para retirar a los siguientes tres bateadores y mantener intacto su intento de no-hitter.

Empujada del panameño Iván Herrera

De su parte, la ofensiva de los Cardenales pasó gran parte del sábado apoyándose en el béisbol pequeño.

Wetherholt abrió la parte baja de la primera entrada con un hit dentro del cuadro, seguido por la primera base robada de su carrera en Grandes Ligas. El panameño Iván Herrera lo avanzó con un batazo profundo hacia el jardín central, y Alec Burleson lo impulsó con una fuerte línea hacia la grama del jardín central. Así de simple, los Cardenales tenían la ventaja.

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Para no quedarse atrás de Wetherholt, Burleson mostró su propia velocidad al robarse la intermedia, permitiendo que Nolan Gorman pusiera la pizarra 2-0 con un sencillo.

Se han planteado grandes dudas sobre la falta de potencial de poder en la alineación de los Cardenales este año, lo que hace que su capacidad para correr bien las bases y dar el batazo oportuno sea primordial para anotar carreras. El abridor de los Rays, Joe Boyle, mantuvo a San Luis sin hits en los últimos cinco episodios de su salida.

FUENTE: MLB