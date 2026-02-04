MLB: Carlos Beltrán se inclinó por la gorra de los Mets para su placa en Cooperstown

El Salón de la Fama y Museo Nacional de Béisbol ha anunciado los logotipos que aparecerán en las gorras de los miembros del grupo del 2026. El puertorriqueño Carlos Beltrán jugó para siete equipos durante sus 20 años de carrera en MLB , incluyendo siete campañas con los Mets, cuyo logo adornará la placa de Beltrán. Cinco de sus nueve convocatorias al Juego de Estrellas y cada uno de sus tres Guantes de Oro y dos Bates de Plata fueron con los Mets de Nueva York .

Palabras de Carlos Beltrán - MLB

"No hice esto solo", dijo Beltrán, quien fue elegido al Salón de la Fama por la Asociación de Cronistas de Béisbol de Norteamérica (BBWAA) el 20 de enero junto con Andruw Jones. "Cada equipo para el que jugué formó mi camino, y estoy agradecido con todos ellos. Con los Mets, experimenté mi mayor crecimiento y éxito individual. Me siento honrado de que mi placa del Salón de la Fama lleve el logo de los Mets, y estoy orgulloso de que cada club para el que jugué estará listado en la placa".