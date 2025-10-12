MLB: Cerveceros de Milwaukee derrotan a los Chicago Cubs y clasifican a la Serie de Campeonato

El venezolano William Contreras y los estadounidenses Andrew Vaughn y Brice Turang conectaron jonrones solitarios para dar a los Cerveceros de Milwaukee una victoria por 3-1 sobre los Cachorros de Chicago este sábado en un enfrentamiento decisivo de los playoffs de las Grandes Ligas de béisbol ( MLB ).

Los Cerveceros, como locales, se impusieron por 3-2 en la Serie Divisional de la Liga Nacional y se clasificaron para la Serie de Campeonato de la Liga Nacional, donde se enfrentarán a los Dodgers de Los Ángeles, actuales campeones de la Serie Mundial.

Un gran paso en la temporada de la MLB

La serie al mejor de siete partidos comienza el lunes en Milwaukee y el ganador se enfrentará a los Azulejos de Toronto o los Marineros de Seattle en la Serie Mundial.

Los Cerveceros solamente han jugado una vez la Serie Mundial, en 1982, cuando cayeron ante los Cardenales de San Luis.

"Esto es increíble", dijo Vaughn. "Tenemos mucho trabajo por delante, pero disfrutemos de este momento. Es impresionante. El público ha estado electrizante. Increíble. Ha sido especial".

Los tres jonrones de Milwaukee, que clasificó por primera vez desde 2018 a la Serie de Campeonato, llegaron con dos outs en una entrada.

"Nos defendemos", dijo Vaughn. "Si alguien nos da un puñetazo, se lo devolvemos".

"Nunca se rinden"

El mánager de los Cerveceros, Pat Murphy, cuyo equipo lideró las Mayores con 97 victorias en la temporada regular, dijo que su novena aún tenía algo que demostrar a pesar de la brillante campaña.

"Son un grupo fantástico. Mucha gente no creía en ellos al principio y ellos siguieron adelante sin rendirse. Tengo mucha suerte de estar rodeado de estas personas", dijo Murphy. "Son un grupo de chicos que nunca se rinden".

Los Cachorros, que iban perdiendo la serie 0-2 antes de ganar dos partidos en casa y forzar el partido decisivo, buscaban la cuarta victoria en un juego de eliminación en los playoffs de este año, lo que habría supuesto un récord para el club.

Los Cerveceros comenzaron con el relevo Trevor Megill después de que sus rivales se convirtieran en el primer equipo en la historia de la MLB en batear jonrones en la primera entrada de los cuatro primeros partidos de una serie de playoffs.

Chicago, en tanto, comenzó con el relevo zurdo Drew Pomeranz, ya que esperaba dominar a los bateadores que habían sumado un récord de 21 carreras en la primera entrada en una serie de playoffs de la MLB.

Contreras bateó su jonrón en la primera entrada y Seiya Suzuki, de Chicago, conectó un cuadrangular solitario al comienzo de la segunda, lo que llevó a ambos equipos a recurrir pronto al bullpen.

Vaughn dio a los Cerveceros una ventaja de 2-1 con un jonrón solitario por encima de la valla del jardín izquierdo en la cuarta entrada.

Milwaukee llenó las bases después de eso, pero Joey Ortiz bateó una roleta que terminó la entrada.

Turang conectó un jonrón solitario con dos outs en la séptima para sentenciar la ventaja definitiva de 3-1.

FUENTE: AFP