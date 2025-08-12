MLB MLB -  12 de agosto de 2025 - 09:09

MLB: ¿Cómo el fue a los panameños en las Grandes Ligas el lunes 11 de agosto?

Repasa la actuación de los tres panameños que vieron acción este lunes 11 de agosto en el Béisbol de las Grandes Ligas (MLB).

Panameños en la MLB

Edmundo Sosa

"Mundito" se fue de 3-2 con una anotada en el triunfo 4-1 de los Phillies de Philadelphia ante los Rojos de Cincinnati. Este año batea para .273 con 6 cuadrangulares, 27 remolcadas, 1 base robada y .741 de OPS

Iván Herrera

Se fue de 4-1 en la victoria 3-2 de los Cardenales de San Luis ante los Rockies de Colorado. En la campaña batea para .295 con 10 cuadrangulares, 42 impulsadas, 4 bases robadas y .839 de OPS.

José Caballero

"Chema" ingresó en la octava entrada a defender el jardín derecho en el triunfo 6-2 de los Yankees de New York ante los Mellizos de Minnesota. Este año batea para .223 con 2 cuadrangulares, 27 remolcadas, 35 bases robadas y .633 de OPS.

