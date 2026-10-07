MLB MLB -  7 de octubre de 2026 - 22:57

MLB: ¿Cómo le fue a José Caballero en el tercer partido de la ALDS vs Tampa Bay?

El panameño José Caballero fue titular en la tercera base en el tercer choque entre Rays y Yankees en la postemporada de la MLB.

MLB: ¿Cómo le fue a José Caballero en el tercer partido de la ALDS vs Tampa Bay?

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FOTO: IA

El conjunto de Tampa Bay aprovechó sus oportunidades y consiguió la victoria que le permitió completar la barrida sobre los Yankees y avanzar a la siguiente ronda.

Caballero, de 30 años, fue incluido por primera vez en el lineup titular durante esta postemporada. El panameño defendió la tercera base y fue noveno en la ofensiva.

En el plato, el santeño se fue de 2-0, además de recibir un ponche. No pudo conectar imparables en sus oportunidades ante los lanzadores de los Rays.

La participación de Caballero se produce después de haber tenido poca acción durante la postemporada con los Yankees. El utility panameño había visto principalmente acción defensiva entrando en la parte final de en dos encuentros.

Con la derrota, los Yankees quedaron fuera de competencia, mientras que los Rays avanzaron a la Serie de Campeonato de la Liga Americana.

Números de José Caballero en la temporada regular 2026 - MLB

"Cabby" tuvo un promedio ofensivo de .231 producto de 95 imparables en 411 turnos al bate, 14 cuadrangulares, 51 carreras empujadas, 50 anotadas, 29 bases por bolas, 111 ponches y 34 bases robadas.

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