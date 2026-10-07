MLB: ¿Cómo le fue a José Caballero en el tercer partido de la ALDS vs Tampa Bay?

El panameño José Caballero tuvo su primera titularidad en la postemporada 2026 de la MLB con los Yankees de Nueva York , que quedaron eliminados tras caer 4-3 ante los Tampa Bay Rays en el tercer partido de la Serie Divisional de la Liga Americana, disputado en el Yankee Stadium.

El conjunto de Tampa Bay aprovechó sus oportunidades y consiguió la victoria que le permitió completar la barrida sobre los Yankees y avanzar a la siguiente ronda.

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Caballero, de 30 años, fue incluido por primera vez en el lineup titular durante esta postemporada. El panameño defendió la tercera base y fue noveno en la ofensiva.

En el plato, el santeño se fue de 2-0, además de recibir un ponche. No pudo conectar imparables en sus oportunidades ante los lanzadores de los Rays.

La participación de Caballero se produce después de haber tenido poca acción durante la postemporada con los Yankees. El utility panameño había visto principalmente acción defensiva entrando en la parte final de en dos encuentros.

Con la derrota, los Yankees quedaron fuera de competencia, mientras que los Rays avanzaron a la Serie de Campeonato de la Liga Americana.

Números de José Caballero en la temporada regular 2026 - MLB

"Cabby" tuvo un promedio ofensivo de .231 producto de 95 imparables en 411 turnos al bate, 14 cuadrangulares, 51 carreras empujadas, 50 anotadas, 29 bases por bolas, 111 ponches y 34 bases robadas.