MLB: Rays despiden a los Yankees con una barrida en la Serie Divisional

Los Tampa Bay Rays superaron 4-3 a los Yankees de Nueva York en el tercer choque para llevarse la Serie Divisional de la Liga Americana en la MLB , con barrida incluida (3-0).

Los Rays golpearon primero en el Yankee Stadium, jugando la pelota pequeña en la parte alta del tercer episodio. Jonathan Aranda conectó un sencillo al jardín derecho que llevó al plato a Jonny DeLuca. En la misma jugada, Taylor Walls fue puesto out en el home plate.

¡Compayyyy, barrida en el Bronx! Así fue el final del partido, donde Tampa Bay superó a los Yankees y barrió la serie divisional 3-0. #MLBRPC pic.twitter.com/u5eizE5fh6

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Los locales reaccionaron en el mismo capítulo con un imparable remolcador de Ben Rice por el jardín derecho, que llevó al plato a Spencer Jones.

En la cuarta entrada, Ryan Vilade conectó un cuadrangular solitario para darle ventaja a la visita, pero inmediatamente Anthony Volpe anotó la del empate luego de un doblete de Spencer Jones.

Víctor Mesa Jr. pondría a ganar a los Rays con un jonrón de dos carreras en la parte alta de la sexta entrada, después de un hit de Junior Caminero que mantuvo vivo el episodio.

La reacción de los Yankees no fue suficiente - MLB

Los del Bronx recortaron en la baja del sexto episodio con un batazo de Anthony Volpe que, en primera instancia, había sido decretado como jonrón. Sin embargo, tras el reto, los árbitros determinaron que se trataba de un doblete, lo que permitió que Lombard Jr. anotara la tercera rayita de los Yankees.

El zurdo Ian Seymour se acreditó la victoria tras lanzar 1.1 episodios, en los que permitió un imparable y ponchó a dos bateadores.

Por su parte, Max Fried cargó con la derrota al permitir siete hits y cuatro carreras en 5.2 episodios de trabajo.

Bryan Baker se apuntó el salvamento tras lanzar una entrada, en la que recetó dos ponches y otorgó una base por bolas.