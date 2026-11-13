MLB: Yordan Álvarez y Pete Crow-Armstrong se quedaron con el Premio MVP

Hubo una única y poética dualidad en los Premios al Jugador Más Valioso del 2026 en la MLB . Dos ganadores por primera vez, el cañonero cubano de los Astros, Yordan Álvarez , en la Liga Americana y el jardinero central de los Cachorros, Pete Crow-Armstrong , en la Liga Nacional fueron reconocidos de manera unánime por la Asociación de Escritores de Béisbol de América (BBWAA) tras causar un impacto extraordinario que llegó por vías notablemente opuestas.

Este es el tercer año consecutivo en que el JMV de la Liga Nacional se otorga por unanimidad, pero apenas la tercera ocasión en la historia (2023 y 2024) en que la votación para ambos galardones, tanto en el Joven como en el Viejo Circuito, resulta unánime. También es la primera vez que ambos ganadores del JMV y ambos premiados con el Cy Young son elegidos de manera unánime en una misma campaña, desde a la implementación del galardón de pitcheo en 1956.

Así fueron las votaciones - MLB

En el lado de la Liga Americana, Álvarez fue escoltado en los resultados de la votación por la superestrella dominicana en ascenso de los Rays, Junior Caminero (267 puntos en total), y el habitual candidato al JMV Bobby Witt Jr. (188). Shohei Ohtani, dos veces reinante ganador del galardón en el Viejo Circuito, terminó por debajo de Crow-Armstrong con 264 puntos totales, seguido por el campeón de la Serie Mundial, Brice Turang, de los Cerveceros (190).

Álvarez se convirtió en apenas el cuarto jugador en este siglo (junto a Barry Bonds en el 2002, el venezolano Miguel Cabrera en el 2013 y Aaron Judge en el 2025) en encabezar MLB en cada una de las tres categorías de la línea ofensiva, con promedio de .316, porcentaje de embasarse de .432 y slugging de .607. Según su OPS+ (190), consiguió una de las 100 mejores campañas ofensivas ajustadas a la liga y al estadio en la historia de la Liga Americana o la Liga Nacional.

Simplemente no vemos jugadores trascender de la manera en que lo hizo PCA tras ese difícil inicio. En los últimos dos tercios de la temporada, con una drástica mejoría en su disciplina en el plato, consiguió una línea ofensiva de .305/.399/.663 no solo para superar a Ohtani, sino para apagar el debate muy por anticipado al cierre del calendario. Terminó el año encabezando MLB en total de bases alcanzadas (357), extrabases (84) y anotadas (119). Además, se unió a Ohtani y al dominicano Alfonso Soriano como los únicos integrantes del club 40-40 en conectar también al menos 30 dobles.

FUENTE: MLB