MLB: ¿Cómo le fue a los panameños el martes 12 de agosto?

Repasa la actuación de los tres peloteros panameños que vieron acción este martes 12 de agosto en el Béisbol de las Grandes Ligas (MLB).

Los Grandes Ligas (MLB) panameños siguen viendo acción en el mejor béisbol del mundo y a continuación repasaremos sus actuaciones del martes 12 de agosto.

Los peloteros Miguel Amaya (rehabilitación - oblicuo izquierdo) y el relevista Justin Lawrence (Inflamación del codo derecho), se encuentran fuera de acción por lesión.

Iván Herrera: El máscara de 25 años estuvo como bateador designado en la derrota de los Cardenales de San Luis 0-3 ante los Rockies de Colorado. Herrera pegó un imparable en cuatro turnos y se ponchó en una ocasión para dejar su promedio en .295.

Edmundo Sosa: El capitalino fue titular en la tercera base, en el duelo donde los Phillies de Philadelphia cayeron 1-6 ante los Rojos de Cincinnati en el Great American Ball Park.

"Mundito" de 29 años bateó de 3-0 y su promedio ofensivo quedó en .269.

José Caballero: El "Chema" entró como corredor emergente por Giancarlo Stanton en la baja del séptimo episodio y permaneció jugando en la patrulla derecha, durante la victoria de los Yankees de Nueva York 9-1 sobre los Mellizos de Minnesota.

