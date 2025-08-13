MLB: ¿Cómo le fue a los panameños el martes 12 de agosto?

Los Grandes Ligas (MLB) panameños siguen viendo acción en el mejor béisbol del mundo y a continuación repasaremos sus actuaciones del martes 12 de agosto.
Actuación de los panameños en la MLB - martes, 12 de agosto
Iván Herrera: El máscara de 25 años estuvo como bateador designado en la derrota de los Cardenales de San Luis 0-3 ante los Rockies de Colorado. Herrera pegó un imparable en cuatro turnos y se ponchó en una ocasión para dejar su promedio en .295.
Edmundo Sosa: El capitalino fue titular en la tercera base, en el duelo donde los Phillies de Philadelphia cayeron 1-6 ante los Rojos de Cincinnati en el Great American Ball Park.
"Mundito" de 29 años bateó de 3-0 y su promedio ofensivo quedó en .269.
José Caballero: El "Chema" entró como corredor emergente por Giancarlo Stanton en la baja del séptimo episodio y permaneció jugando en la patrulla derecha, durante la victoria de los Yankees de Nueva York 9-1 sobre los Mellizos de Minnesota.