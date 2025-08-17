MLB: ¿Cómo le fue a los panameños en las Grandes Ligas el sábado 16 de agosto?

Repasa la actuación de los tres panameños que tuvieron acción este sábado 16 de agosto en el Béisbol de las Grandes Ligas (MLB).
Iván Herrera
Como bateador designado, se fue de 5-1 con una remolcada en la derrota de los Cardenales de San Luis ante los Yankees. Este año está bateando para .292 con 10 cuadrangulares, 43 remolcadas, 5 bases robadas y .821 de OPS.
Edmundo Sosa
"Mundito" se fue de 3-1 en la derrota de los Phillies de Philadelphia 2-0 ante los Nacionales de Washington. Este año batea para .262 con 6 cuadrangulares, 27 remolcadas, 1 base robada y .710 de OPS.