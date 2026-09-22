José Caballero demostró su velocidad y ya llega a 34 bases robadas con Yankees en el 2026

Los Yankees de New York iniciaron con victoria la doble jornada que tienen ante los Rays de Tampa tras vencerlos 2-0 en u duelo que duró poco más de dos horas y José Caballero demostró su velocidad.

Un HR de Cody Bellinger con Ben Rice a bordo en la cuarta entrada, fue suficiente para que los del Bronx se llevaran la victoria.

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Carlos Rodón (7-3) lanzó 8 entradas de 3 hits con 8 ponches y David Bednar lanzó la última entrada para acreditarse su salvamento 35.

José Caballero

En la quinta entrada llegó a base con toque sorpresa, se robó la segunda y la tercera ante la batería conformada por Nick Martínez y Liam Hicks.

Hasta ahora batea para .236 con 14 cuadrangulares, 51 remolcadas y .666 de OPS.