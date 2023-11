MLB: ¿Cuáles son los mejores agentes libres de cara al 2024?

Incluso con un desgarro de ligamentos que requirió una segunda operación de codo, Ohtani es fácilmente el mejor agente libre. Queda por ver si volverá al montículo o cuándo, pero su perfil ofensivo por sí solo (que se compara favorablemente con el de Aaron Judge, que firmó por nueve años y US$360 millones el año pasado) debería conseguirle un contrato en ese rango, ya que es más de un año más joven de lo que era Judge cuando llegó a la agencia libre. La mayoría espera que vuelva a lanzar a más tardar en el 2025, y es posible que su acuerdo sea mucho mayor que el de Judge, aunque los dólares garantizados seguramente se verán afectados en comparación con lo que habrían sido sin la lesión.

Encajaría en: Angelinos, Dodgers, Gigantes, Mets

2) Yoshinobu Yamamoto, LD (edad: 25)

Se espera que Yamamoto sea posteado por los Orix Buffaloes esta temporada muerta, añadiendo otro brazo intrigante al mercado libre. El jugador de 25 años ha ganado el JMV de la Liga del Pacífico y el Premio Sawamura (la versión japonesa del Cy Young) en cada uno de los dos últimos años y la Triple Corona en cada uno de los tres últimos.

Encajaría en: Dodgers, Mets, Medias Rojas

3) Blake Snell, LZ (edad: 31)

Tras un mal arranque de campaña, fue posiblemente el mejor lanzador de todo el béisbol, dejando récord de 13-3 con EFE de 1.20 en sus últimas 23 salidas. Snell, ganador del Premio Cy Young del 2018 de la Liga Americana, podría ganar el galardón otra vez.

Encajaría en: Cardenales, Dodgers, Padres

4) Cody Bellinger, CF/1B (edad: 28)

Bellinger aprovechó al máximo su tiempo en Chicago, registrando una línea de .307/.356/.525 con 26 jonrones y 97 carreras impulsadas en 130 juegos. El toletero zurdo de 28 años debería recibir un considerable contrato multianual en su segundo viaje a la agencia libre.

Encajaría en: Cachorros, Gigantes, Yankees

5) Aaron Nola, LD (edad: 31)

Aunque no pareciera ser el mismo de sus mejores años, Nola reforzó su currículum de agente libre con una fuerte postemporada, dejando foja de 3-0 con una EFE de 0.96 en sus tres primeras salidas antes de permitir cuatro carreras en 4.1 actos en su última presentación en la Serie de Campeonato de la Liga Nacional.

Encajaría en: Cardenales, Gigantes, Filis

6) Josh Hader, LZ (edad: 30)

Hader, que cumplirá 30 años en abril, es posiblemente el mejor relevista de MLB en este momento. El zurdo puso una EFE de 1.28 en 61 juegos en el 2023. El puertorriqueño Edwin Díaz consiguió un contrato récord de cinco años y US$102 millones el invierno pasado, una cifra a la que Hader podría acercarse -o eclipsar- como el mejor cerrador disponible ahora mismo.

Encajaría en: Angelinos, Filis, Rangers

7) Sonny Gray, LD (edad: 34)

En dos años con los Mellizos le fue de maravilla a pesar de un récord de 16-13, pues puso una EFE de 2.90 en 303.2 inning desde el inicio del 2022. Gray hizo 32 aperturas en 2023, dejando una EFE de 2.79 en 184 episodios, lo que pese a sus 34 años lo convierte en una opción atractiva para los clubes necesitados de pitcheo.

Encajaría en: Bravos, Cardenales, Mellizos

8) Jordan Montgomery, LZ (edad: 30)^

Montgomery ha sido uno de los abridores más constantes de las Grandes Ligas desde 2021, con una EFE de 3.48 en 94 aperturas para Yankees, Cardenales y Rangers. En Texas, Montgomery sobresalió con récord de 4-2 y una EFE de 2.79 en 11 aperturas en la temporada regular. El zurdo, que cumplirá 31 años en diciembre, puede haber aumentado su valor este mes con su rendimiento en la postemporada (3-1, EFE de 2.90 en seis juegos).

Encajaría en: Cardenales, Cachorros, Rangers

9) J.D. Martinez, BD (edad: 36)

Martínez ha sido All-Star en cada una de las últimas cinco temporadas completas desde 2018, y tuvo otra campaña estelar a los 35 años en el 2023. El veterano bateó 33 jonrones con 101 carreras impulsadas y un OPS de .893 en su primer año con los Dodgers.

Encajaría en: Angelinos, Dodgers, Mets

10) Matt Chapman, 3B (edad: 31)

El total de jonrones de Chapman disminuyó a 17 en el 2023, pero su porcentaje de embasarse de .330 fue su mejor marca desde 2019 y terminó cuarto en la L.A. con 39 dobles. El mercado de agentes libres en la tercera base es bien escaso este invierno, lo que pone a Chapman en posición de conseguir un buen contrato.

Encajaría en: Azulejos, Dodgers, Yankees

El resto de los 15:

11) Jorge Soler, OF/BD (edad: 32)

Encajaría en: Cachorros, Marlins, Orioles

12) Clayton Kershaw, LZ (edad: 36)

Encajaría en: Dodgers, Rangers

13) Eduardo Rodriguez, LZ (edad: 31)^

Encajaría en: Orioles, Rojos, Tigres

14) Jung Hoo Lee, CF (edad: 25)

Encajaría en: Gigantes, Marineros, Yankees

15) Lourdes Gurriel Jr., OF (edad: 30)

Encajaría en: Bravos, D-backs, Yankees

16) Shta Imanaga, LZ (edad: 30)

Encajaría en: Dodgers, Gigantes, Marineros

17) Teoscar Hernández, OF (edad: 31)

Encajaría en: Cerveceros, Marineros, Mets

18) Rhys Hoskins, 1B (edad: 31)

Encajaría en: Cerveceros, Marineros, Padres

19) Lucas Giolito, LD (edad: 29)^

Encajaría en: Cardenales, D-backs, Red Sox

20) Yariel Rodriguez, LD (edad: 27)

Encajaría en: Padres, Yankees, Medias Blancas

21) Whit Merrifield, INF/OF (edad: 35)

Encajaría en: Azulejos, Mellizos, Medias Blancas

22) Jeimer Candelario, 3B (edad: 30)^

Encajaría en: Azulejos, Cachorros, Dodgers

23) Jack Flaherty, LD (edad: 28)^

Encajaría en: Nacionales, Piratas, Rays

24) Hunter Renfroe, OF (edad: 32)

Encajaría en: Guardianes, Marlins, Piratas

25) Harrison Bader, CF (edad: 30)^

Encajaría en: Cachorros, Gigantes, Nacionales

Otros agentes libres notables (en orden alfabético por el apellido): Aroldis Chapman, LZ; C.J. Cron, 1B; Adam Duvall, OF; Mitch Garver, C; Randal Grichuk, OF; Michael Lorenzen, LD; Kenta Maeda, LD; Hector Neris, LD; James Paxton, LZ; Joc Pederson, OF; David Roberston, LD; Luis Severino, LD; Gio Urshela, 3B.

FUENTE: MLB