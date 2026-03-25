MLB: ¿Cuántos panameños iniciarán la campaña de Grandes Ligas - 2026?

El Béisbol de las Grandes Ligas (MLB) da inicio este miércoles con el partido entre los Yankees de New York del panameño José Caballero y los Gigantes de San Francisco, encuentro que será transmitido por la plataforma Netflix.
Otros prospectos que están con opciones en debutar en algún momento son Enrique Bradfield Jr., prospecto 10 de los Orioles de Baltimore y Daniel Espino, quien ha estado lanzando pocas entradas, debido a sus reciente historial de lesiones.
Panameños que iniciarán campaña 2026 de la MLB
- José Caballero - Yankees de New York
- Iván Herrera - Cardenales de San Luis
- Edmundo Sosa - Phillies de Philadelphia
- Justin Lawrence - Piratas de Pittsburgh
- Miguel Amaya - Cubs de Chicago