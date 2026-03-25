MLB: ¿Cuántos panameños iniciarán la campaña de Grandes Ligas - 2026? Ishika Samant / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

El Béisbol de las Grandes Ligas (MLB) da inicio este miércoles con el partido entre los Yankees de New York del panameño José Caballero y los Gigantes de San Francisco, encuentro que será transmitido por la plataforma Netflix.

Uno que ha estado buscando su oportunidad en los Blue Jays es Leo Jiménez quien apenas batea para .231 y no tiene opciones de ligas menores.

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