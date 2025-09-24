MLB: David Fry de Guardianes sufrió múltiples fracturas tras ser golpeado en el rostro

El bateador designado de los Guardianes de Cleveland de la MLB , David Fry, sufrió múltiples fracturas el martes durante un aterrador momento en el Progressive Field, cuando fue golpeado en el rostro por una recta de cuatro costuras a 99.1 millas por hora lanzada por el zurdo de los Tigres, Tarik Skubal.

Al ofrecer una actualización sobre la condición de Fry el miércoles, los Guardianes señalaron que el cañonero sufrió múltiples “fracturas faciales y nasales del lado izquierdo con desplazamiento mínimo”. Según el equipo, Fry requerirá observación cercana y varias evaluaciones. Afortunadamente, se espera que el jugador de 29 años se recupere por completo en 6-8 semanas sin necesidad de cirugía.

Dado de alta después de fuerte golpe en partido de MLB

David Fry fue dado de alta de Cleveland Clinic el miércoles y está descansando cómodamente, dijo el equipo. Los Guardianes lo colocaron en la lista de lesionados de 10 días la tarde del miércoles y ascendieron al boricua Johnathan Rodríguez desde Triple-A Columbus.

El Progressive Field quedó en silencio en la sexta entrada, durante lo que finalmente fue un ataque de tres carreras que le dio la ventaja a los Guardianes. Fry se cuadró para tocar la bola cuando fue alcanzado por el lanzamiento pegado de Skubal. El as de los Tigres se mostró inmediatamente y visiblemente afectado; Skubal arrojó su gorra y su guante al suelo y se llevó ambas manos a la cabeza.

Fry fue atendido de inmediato por los preparadores físicos del equipo, Jeff Desjardins y Chad Wolfe, y el médico del equipo, Kim Stearns, antes de ser retirado del campo en un carrito. Le hizo un gesto a Skubal para hacerle saber que estaba bien, y Skubal dijo después del juego el martes que se había comunicado con Fry para ver cómo estaba.

El pelotero fue trasladado inmediatamente al Centro Médico Luterano. Luego fue transferido al Campus Principal de Cleveland Clinic para más pruebas y observación, y permaneció allí durante la noche.

FUENTE: MLB