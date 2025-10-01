MLB: Dodgers ganan con demostración de poder de Shohei Ohtani y Teoscar Hernández

En Los Ángeles, los Dodgers tumbaron a los Rojos de Cincinnati en un irregular inicio de camino hacia su segundo título consecutivo en la MLB , una gesta que nadie ha logrado en un cuarto de siglo.

Shohei Ohtani abrió la ruta con un jonrón en la entrada inicial, el primero de los cinco que sumó la artillería californiana.

En el sexto episodio, el astro japonés despachó otro cohete de 138 metros, el cuadrangular más largo en playoffs de un pelotero de los Dodgers, y undécimo en Las Mayores, desde el inicio de las mediciones en 2015.

El misil de Ohtani remolcó otra carrera del puertorriqueño Kiké Hernández y puso a los Dodgers en ventaja 8x0.

Los angelinos habían contado con otros dos jonrones del dominicano Teóscar Hernández, uno de ellos de tres carreras y con el dominio desde el montículo de Blake Snell, que mantuvo a raya a los Rojos con nueve ponches.

Pero con Snell fuera de la lomita llegaron los problemas para los locales.

El bullpen angelino se metió en un lío en una octava entrada en la que Cincinnati logró tres carreras frente al venezolano Edgardo Henriquez y los también relevistas Alex Vesia y Jack Dreyer.

Con la ventaja reducida a 10x5 y las bases llenas, Dreyer frenó a tiempo la sangría y los Dodgers evitaron problemas mayores para ponerse a mitad de camino de la clasificación.

