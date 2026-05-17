MLB: Miguel Amaya disparó su tercer jonrón del 2026 FOTO: MLB

A pesar de la derrota de los Cubs de Chicago 8-3 ante los Medias Blancas de Chicago el sábado, el pelotero panameño Miguel Amaya despachó su tercer cuadrangular de la temporada 2026 en las Grandes Ligas ( MLB ).

El jonrón del canalero llegó en la alta del sexto episodio ante un slider de 87.1 mph de Davis Martin en el Rate Field.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

La velocidad de salida fue de 99.6mph y la pelota viajó 372 pies.

El "Kangri" terminó bateando de 4-2 con un vuelacercas, 1 carrera anotada y 1 empujada.

Números de Miguel Amaya en la temporada 2026 de la MLB

Amaya de 27 años está bateando .246 producto de 16 imparables en 65 turnos al bate con 3 jonrones, 9 empujadas, 12 anotadas, 1 doble, 10 bases por bolas y 17 ponches.