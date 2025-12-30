MLB: Estrellas japonesas Tatsuya Imai y Kazuma Okamoto se reúnen con equipos en Los Ángeles

Quedan pocos días para que dos codiciadas estrellas japonesas el lanzador derecho Tatsuya Imai y el infielder de las esquinas Kazuma Okamoto puedan negociar con las organizaciones de la MLB . Y mientras entramos en las etapas finales de su agencia libre, una fuente le informó a Mark Feinsand de MLB.com que ambos jugadores están llevando a cabo reuniones esta semana en Los Ángeles con equipos interesados.

El plazo de negociación de Imai concluirá el viernes a las 5 p.m. ET. La de Okamoto cerrará el domingo a las 5 p.m. ET. Si un jugador no llega a un acuerdo con un club de Grandes Ligas antes de su respectiva fecha límite, regresará a su equipo de la Liga Japonesa de Béisbol Profesional (NPB) para la próxima temporada.

Destacadas estrellas japonesas con la mira puesta en la MLB

Imai, de 27 años, es considerado el jugador Nro. 11 en este grupo de agentes libres, según Feinsand, y el lanzador abridor Nro. 4.

De acuerdo con un informe de Yahoo Japón, los Medias Blancas están “surgiendo rápidamente como fuertes contendientes” por Imai. Chicago ya firmó a una figura japonesa esta temporada baja, al pactar un contrato de dos años con el toletero de 25 años y dos veces Jugador Más Valioso de la NPB, Munetaka Murakami, el pasado 21 de diciembre. El informe también menciona a los Yankees y a los Filis como otros equipos en la contienda por Imai.

Imai tuvo efectividad de 1.92 en 163.2 entradas esta última temporada con Saitama Seibu Lions. Ponchó a 178 bateadores, otorgó 45 bases por bolas y permitió apenas seis jonrones. El derecho ha lanzado ocho campañas con Seibu y, en los últimos tres años y 470 innings, su efectividad ha sido de 2.18.

Okamoto, de 29 años, ha sido vinculado esta temporada baja con varios equipos, incluidos los Padres, Angelinos, Piratas, Azulejos y Medias Rojas. Es seis veces llamado al Juego de Estrellas en la NPB y posee una línea ofensiva de por vida de .277/.361/.521 en 11 temporadas con Yomiuri Giants.

Aunque las lesiones lo limitaron a apenas 77 juegos en el 2025, Okamoto conectó 15 jonrones y bateó para .322 con OPS de .992. Entre el 2018 y el 2023, logró seis campañas consecutivas con al menos 30 bambinazos para Giants.

