MLB: Gigantes subirán al prospecto Bryce Eldridge

Con Dominic Smith fuera probablemente por el resto de la temporada regular por un tirón en el tendón de la corva derecha, los Gigantes de San Francisco en la MLB recurrirán a otro primera base zurdo para intentar conseguir un puesto en la postemporada en esta recta final.

Los Gigantes han subido a Bryce Eldridge, el prospecto número 1 del club según MLB Pipeline, para que haga su debut en las Grandes Ligas, de acuerdo con un informe de Susan Slusser del San Francisco Chronicle.

Prospecto a la MLB

Se espera que Eldridge, de 20 años, se una al equipo en Arizona esta semana y podría ser una opción para jugar en la primera base o como bateador designado ahora que Smith está fuera. El cañonero de 6 pies 7 pulgadas está bateando .249 con .836 de OPS y 18 jonrones en 66 juegos con Triple-A Sacramento este año. También conectó siete vuelacercas con Doble-A Richmond a principios de esta temporada, para un total de 25 entre ambos niveles.

Eldridge tenía planes de ser lanzador y bateador después de ser seleccionado por los Gigantes con la 16ta selección general en el Draft de MLB del 2023, pero finalmente se comprometió a convertirse en un primera base a tiempo completo el año pasado. Su defensa no es tan refinada como su bate, pero los Gigantes creen que ha hecho grandes avances en la inicial después de trabajar con instructores como Will Clark y J.T. Snow.

Eldridge es conocido por su enorme poder, aunque también tiene algunos fallos en su juego, ya que se ha ponchado 88 veces en 286 visitas al plato (30.7%) en Triple-A Sacramento este año. Los Gigantes tendrán que hacerle espacio tanto en el roster de 40 como en el de 28 hombres para integrarlo oficialmente al equipo el lunes.

Los Gigantes (75-74) están actualmente 1.5 juegos detrás de los Mets por el tercer puesto del Comodín de la Liga Nacional con 13 partidos por jugar, aunque el déficit es esencialmente de 2.5 juegos ya que Nueva York tiene la ventaja del desempate.

FUENTE: MLB