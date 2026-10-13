MLB: Guardianes arrancan con triunfo Serie de Campeonato ante Rays

Los Guardianes de Cleveland dieron el primer golpe en la Serie de Campeonato de la Liga Americana de la MLB , sorprendiendo a unos Rays de Tampa Bay que llegaban como amplios favoritos con una victoria por remontada en el Juego 1 la noche del lunes.

El triunfo de los Guardianes por 7-3 parecía muy lejano durante los primeros seis innings, cuando los Rays tenían el control absoluto del encuentro y desplegaban ese estilo de béisbol prácticamente impecable que los caracteriza. Sin embargo, una vez que se abrió una pequeña grieta, los Guardianes la aprovecharon con la combinación de poder y bateo oportuno que los llevó hasta esta instancia.

Ya son cuatro victorias consecutivas para los Guardianes, quienes en la Serie Divisional de la Liga Americana se convirtieron apenas en el 11mo equipo en perder los primeros dos encuentros de una serie de postemporada al mejor de cinco juegos y luego remontar para ganarla. Los Rays son una potencia habitual y, tras una temporada de 98 victorias, terminaron como el mejor equipo de la Liga Americana por amplio margen. Sin embargo, ahora son ellos quienes se encuentran en desventaja después del Juego 1.

Los jonrones de Chase DeLauter y Patrick Bailey permitieron inicialmente que los Guardianes empataran el encuentro, y el batazo de Bailey será el que genere mayor debate hasta que llegue el Juego 2 la noche del martes.