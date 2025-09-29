MLB: Iván Herrera, el panameño con mejor producción ofensiva en el 2025

Iván Herrera , receptor y bateador designado de los Cardenales de San Luis , destacó ofensivamente en la temporada 2025 de la MLB , poniendo los mejores números para un panameño en la campaña.

El orgullo de Nuevo Chorrillo trabajó fuerte en la temporada muerta y los resultados se vieron reflejados en el diamante.

Los números de Iván Herrera en la MLB 2025

A pesar de lidiar con muchas lesiones que le permitieron jugar 107 juegos, Herrera de 25 años tuvo un promedio de .284 producto de 110 imparables (marca) en 388 turnos al bate, 13 dobles (marca), 19 cuadrangulares (marca), 66 remolcadas (marca), 54 anotadas (marca), 43 bases por bolas, 84 ponches y 8 bases robadas.

Ya culminada la campaña 2025, Iván Herrera se someterá a una cirugía en el codo para estar sano y volver a jugar en la receptoría en el 2026.