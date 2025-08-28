MLB: Iván Herrera con jornada productiva en victoria sobre Piratas de Pittsburgh

El Grandes Ligas panameño Iván Herrera pegó un doblete y remolcó una carrera en cuatro turnos, durante la victoria de los Cardenales de San Luis 4-1 sobre los Piratas de Pittsburgh en la jornada de este jueves en la MLB .

El orgullo de Nuevo Chorrillo pegó su doble número 11 de la temporada en la baja del tercer episodio ante los pitcheos de Braxton Ashcraft en el Busch Stadium.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

Miles Mikolas permitió una carrera con cuatro hits y una base por bolas, y ponchó a cinco en cinco entradas.

Kyle Leahy (4-1) registró cuatro ponches en dos entradas de relevo sin permitir carreras, Riley O’Brien lanzó una octava entrada sin carreras y JoJo Romero lanzó la novena para su quinto salvamento.

Números de Iván Herrera en la temporada 2025 de la MLB

Herrera de 25 años tiene un promedio ofensivo de .281, 10 cuadrangulares, 11 dobles, 48 empujadas, 33 anotadas, 30 bases por bolas 68 ponches, 6 ponches, 6 bases robadas.