MLB: Iván Herrera vuelve a conectar HR y ya suma siete en el mes

El panameño Iván Herrera conectó un jonrón de dos carreras para empatar en el quinto inning donde los Cardenales de San Luis vencieron a los Gigantes 6-5.

Iván Herrera conectó un jonrón de dos carreras para empatar en el decisivo quinto inning donde los Cardenales de San Luis vencieron el lunes por la noche a los Gigantes 6-5.

Herrera se fue de 3-1 con una anotada, dos remolcadas, dos bases por bolas. El panameño bateó HR por segundo partido consecutivo y el séptimo en lo que va del mes.

Con esta victoria los Cardenales quedan con marca de 77-80, a 3.5 juegos del comodín de la Liga Nacional de la MLB.

Números de Iván Herrera

Este año está bateando para .281 con 18 cuadrangulares, 62 impulsadas, 8 bases robadas y .834 de OPS.

Tras finalizar la campaña, el panameño tiene la intención de someterse a una intervención quirúrgica en su codo de lanzar para volver en el 2026 a la receptoría, luego que estuviera como bateador designado en los últimos meses tras volver de una lesión.

