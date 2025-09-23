MLB: Iván Herrera vuelve a conectar HR y ya suma siete en el mes

Iván Herrera conectó un jonrón de dos carreras para empatar en el decisivo quinto inning donde los Cardenales de San Luis vencieron el lunes por la noche a los Gigantes 6-5.

Herrera se fue de 3-1 con una anotada, dos remolcadas, dos bases por bolas. El panameño bateó HR por segundo partido consecutivo y el séptimo en lo que va del mes.

Con esta victoria los Cardenales quedan con marca de 77-80, a 3.5 juegos del comodín de la Liga Nacional de la MLB.

Números de Iván Herrera

Este año está bateando para .281 con 18 cuadrangulares, 62 impulsadas, 8 bases robadas y .834 de OPS.

Tras finalizar la campaña, el panameño tiene la intención de someterse a una intervención quirúrgica en su codo de lanzar para volver en el 2026 a la receptoría, luego que estuviera como bateador designado en los últimos meses tras volver de una lesión.