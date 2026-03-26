MLB: Jackson Chourio estará fuera de acción por fractura en la mano

En una noticia sorpresiva en el Día Inaugural el jueves, los Cerveceros de Milwaukee colocaron al jardinero venezolano Jackson Chourio en la lista de lesionados de 10 días por una fractura en la mano izquierda, retroactivo al miércoles, horas antes de su primer encuentro de la temporada de la MLB . Dijeron que el guardabosque se perdería al menos las primeras dos a cuatro semanas de la campaña regular.

Chourio fue golpeado por un pitcheo el 4 de marzo mientras jugaba un partido de exhibición con la selección de Venezuela en West Palm Beach, Florida, previo al Clásico Mundial de Béisbol. Se perdió los primeros dos partidos del torneo, pero había estado jugando desde entonces, incluyendo los dos encuentros de exhibición de los Cerveceros contra los Rojos en Milwaukee el lunes y el martes.

Pero luego de quejarse de molestias recientes, una resonancia magnética reveló una pequeña fisura en la base del dedo medio.

“Me duele por Jackson”, expresó el manager de los Cerveceros, Pat Murphy, en MLB Central la mañana del jueves. “Estaba ansioso por este Día Inaugural. Le encantó el Clásico Mundial, obviamente, pero sentía algo de dolor cuando intentaba aguantar el swing e incluso durante sus rutinas de trabajo. Entonces, lo examinamos un poco más a fondo con una resonancia magnética, y la resonancia reveló esa fractura. Va a estar fuera un tiempo”.

“De hecho, ya empezó a sanar. Sólo nos preocupa que pueda haber una lesión mayor si no se cuida ahora”.

El reemplazo de Jackson Chourio - MLB

El bateador ambidiestro Blake Perkins, el último jardinero en ser enviado a Triple-A al final de la pretemporada, fue ascendido desde Triple-A Nashville para tomar el lugar de Chourio en el roster del Día Inaugural.

Al preguntársele si la noticia de Chourio significa que Christian Yelich podría ver más tiempo de juego en los jardines, Murphy expresó que, “Creo que él quiere jugar en los jardines, y creo que lo hará”.

Chourio, de 22 años, busca continuar el histórico comienzo de su carrera, el cual arrancó al firmar un contrato récord de ocho años y US$82 millones en diciembre del 2023, algo sin precedentes para un jugador sin experiencia en Grandes Ligas. Se convirtió en el jugador más joven en asegurar una temporada 20-20 como novato en el 2024, y luego se convirtió en el más joven con múltiples campañas 20-20 en el 2025.

FUENTE: MLB