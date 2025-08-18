MLB: Jardinero Victor Robles lanza bate a lanzador en partido de Triple A

El jardinero dominicano de los Marineros de la MLB , Víctor Robles, fue expulsado de su juego de rehabilitación del domingo con Triple-A Tacoma después de lanzarle el bate a un lanzador que casi lo golpeó con un pitcheo.

Robles se molestó con el primer lanzamiento que vio en el tercer inning (su segundo turno del juego) del derecho de Las Vegas, Joey Estes. Robles le hizo un swing al envío alto y adentro de Estes, pero casi fue golpeado en el hombro derecho por la pelota.

El patrullero de los Marineros de Seattle, que se está rehabilitando tras dislocarse el hombro izquierdo en abril, inicialmente dejó caer su bate, pero lo recogió y lo tiró en dirección a Estes. Después de ser expulsado de inmediato por el árbitro principal Joe McCarthy, Robles le hizo gestos a Estes y comenzó a dirigirse hacia el montículo, pero McCarthy y sus compañeros de equipo de los Rainiers detuvieron al jardinero.

Robles ya había sido golpeado por un pitcheo tres veces en cinco juegos de rehabilitación para Tacoma, incluyendo dos veces el martes (una por Estes). El 5 de septiembre del año pasado, Robles fue golpeado dos veces por los Atléticos, incluyendo una vez por Estes. Los Atléticos han golpeado a Robles con un lanzamiento cuatro veces desde el comienzo de 2024.

FUENTE: MLB