MLB: José Caballero demostró su capacidad de embasarse y los Yankees se acercan a Blue Jays

Los Yankees de New York superaron a los Orioles de Baltimore con José Caballero llegando tres veces a base y aprovecharon las derrotas de Red Sox y Blue Jays para despegarse en el Comodín y acercarse en el Este de la Liga Americana respectivamente.

"Chema" se fue de 2-1 con una anotada y dos bases por bolas jugando en la tercera base, además de ser sorprendido en intento de robo (11). Este año está bateando para .234 con 5 cuadrangulares, 35 remolcadas, 48 base robadas con .684 de OPS.

Max Fried dominó desde la lomita lanzando siete entradas con trece ponches y los Yankees mantienen su distancia a los Astros de Houston, Marineros de Seattle y Medias Rojas de Boston en el Comodín. Mientras que en la división Este de la Americana están a 3 partidos de los Azulejos de Toronto.

Yankees vuelven a jugar hoy, donde enfrentarán al zurdo Trevor Rogers y donde probablemente el panameño vea acción.