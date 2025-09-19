MLB: José Caballero demostró su capacidad de embasarse y los Yankees se acercan a Blue Jays

Los Yankees de New York superaron a los Orioles de Baltimore con José Caballero llegando tres veces a base y aprovecharon las derrotas de Red Sox y Blue Jays para despegarse en el Comodín y acercarse en el Este de la Liga Americana respectivamente.
Max Fried dominó desde la lomita lanzando siete entradas con trece ponches y los Yankees mantienen su distancia a los Astros de Houston, Marineros de Seattle y Medias Rojas de Boston en el Comodín. Mientras que en la división Este de la Americana están a 3 partidos de los Azulejos de Toronto.
Yankees vuelven a jugar hoy, donde enfrentarán al zurdo Trevor Rogers y donde probablemente el panameño vea acción.