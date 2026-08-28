MLB: Chris Sale brilló en blanqueada ante Dodgers

Chris Sale realizó un lanzamiento de más de 100 mph por primera vez desde 2018 la noche del jueves, y dio aún más motivos para comparar su temporada del 2026 de la MLB con la extraordinaria campaña que tuvo hace nueve años.

Sale fortaleció sus credenciales para el Premio Cy Young de la Liga Nacional y dominó dos veces a Shohei Ohtani para conseguir la cuarta blanqueada de su carrera y la primera desde 2019. Su joya, combinada con el jonrón de Drake Baldwin para abrir el juego, permitió a los Bravos completar una barrida de tres encuentros sobre los Dodgers con una victoria por 1-0 en el Truist Park.

El zurdo estelar permitió cinco hits y recetó 11 ponches para completar su primera blanqueada desde el 5 de junio de 2019, en Kansas City. Bajó su efectividad a 2.06, la segunda mejor de Grandes Ligas. Ocupa el séptimo lugar en la historia de MLB con 95 juegos de al menos 10 ponches. Sandy Koufax es sexto con 97.

El manager de los Bravos, Walt Weiss, ciertamente disfrutó ver la primera blanqueada de su equipo desde que Max Fried lanzó una en el Wrigley Field el 22 de mayo de 2024. Weiss llegó a este encuentro con apenas tres relevistas disponibles.

Cuando Sale ponchó a Ohtani en el tercer inning, hizo abanicar al cuatro veces JMV ante un par de sliders. Entre ambos lanzamientos, tiró una recta de 100.1 mph que el cañonero de los Dodgers bateó de foul. Según Statcast, fue apenas la 15ta ocasión en la carrera del veterano lanzador en la que realizó un pitcheo de 100 mph o más. La vez anterior había sido el 6 de julio de 2018.

Chris Sale consiguió su segundo ponche de Ohtani para terminar la parte alta del quinto episodio. Esta vez, lo hizo abanicar una recta de 99.6 mph que pasó muy por encima de la zona con la cuenta en 2-2.

Gran actuación de Chris Sale

El experimentado Chris Sale protagonizó una increíble historia de regreso cuando ganó el Premio Cy Young de la Liga Nacional del 2023 con los Bravos. Había acumulado apenas 151 innings durante las cuatro temporadas anteriores con los Medias Rojas. Cualquier idea de que aquello fuera simplemente un último gran momento de gloria se desvaneció rápidamente.

Sale ha permitido tres carreras o menos en 23 de sus 24 aperturas y tiene efectividad de 1.83 en sus últimas 21 salidas.

FUENTE: MLB