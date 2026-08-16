MLB: José Caballero entra en la historia con su tercera temporada de 30 robos

MLB: José Caballero entra en la historia de Panamá con su tercera temporada de 30 robos

José Caballero de 29 años sigue haciendo historia para Panamá en las Grandes Ligas ( MLB ). El panameño se estafó el domingo 16 de agosto su base número 30 de la temporada, alcanzando una marca que lo coloca en un selecto grupo de peloteros panameños.

Con este registro, Caballero se convierte en el cuarto panameño en conseguir 30 o más bases robadas durante tres temporadas consecutivas en MLB.

La lista histórica la encabeza Omar Moreno, quien logró al menos 30 robos durante 7 temporadas consecutivas (1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982 y 1983). Le siguen Rod Carew, con cuatro campañas seguidas (1973, 1974, 1975 y 1976), y Roberto Kelly, quien lo consiguió durante tres años consecutivos (1989, 1990 y 1991).

La velocidad de José Caballero en la MLB

Caballero ya había demostrado su capacidad en las bases al registrar 44 robos en 2024 y 49 en 2025, campaña en la que lideró las Grandes Ligas en ese departamento.