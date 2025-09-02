MLB: José Caballero estará como titular en inicio de serie vs Astros

El Grandes Ligas panameño José Caballero volvió a recibir la oportunidad del mánager Aaron Boone para ser titular con los Yankees de Nueva York , ahora en el primer duelo de la serie ante los Astros de Houston en la MLB .

Los "Bombarderos" vienen en racha positiva, ganando 7 de los últimos 10 encuentros, mientras que los Astros tienen 6 triunfos.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

"Chema" jugó desde el inicio el domingo 31 de agosto, en la derrota 3-2 frente a los Medias Blancas de Chicago. Finalizó el partido bateando de 2-0 con 1 ponche en el Guaranteed Rate Field.

El choque se jugará esta noche (7:10 pm) en el Daikin Park.

Lineup de los Yankees de Nueva York vs Astros - MLB

image

Números de José Caballero en la temporada 2025 - MLB

En la actual temporada 2025 de las Grandes Ligas, "Cabby" de 29 años ha visto acción en 108 juegos, batea para .229 producto de 62 imparables en 271 turnos al bate, 13 dobles, 1 triple, 4 jonrones, 32 carreras empujadas, 45 anotadas, 40 bases por bolas, 87 ponches y 41 bases robadas.