MLB: José Caballero extendió su racha de imparables a 4 partidos consecutivos

El santeño José Caballero sigue destacando y aprovechando la oportunidad que le está brindando el mánager Aaron Boone, ahora en la victoria de los Yankees de Nueva York 5-3 sobre Boston en el Fenway Park, en la jornada del sábado en la MLB.
Caballero ha sido titular en los últimos 4 encuentros de los Yankees, tras la ausencia de Anthony Volpe por lesión.
Los "Bombarderos" siguen segundos en la división Este de la Liga Americana con 83-65 y se encuentran a tres juegos del líder, los Azulejos de Toronto (86-62).
Números de José Caballero en la MLB 2025
"Cabby" de 29 años tiene un promedio ofensivo de .233 (68 imparables en 292 turnos al bate), 4 cuadrangulares, 34 carreras remolcadas, 47 anotadas, 16 dobles, 1 triple, 42 bases por bolas, 91 ponches y 46 bases estafadas (líder de la MLB).