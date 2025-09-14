MLB: José Caballero extendió su racha de imparables a 4 partidos consecutivos

El santeño José Caballero sigue destacando y aprovechando la oportunidad que le está brindando el mánager Aaron Boone, ahora en la victoria de los Yankees de Nueva York 5-3 sobre Boston en el Fenway Park, en la jornada del sábado en la MLB .

"Chema" conectó de 4-1, incluyendo su doblete número 16 de la temporada y se ponchó en dos ocasiones. Además, durante el mes de septiembre ha pegado tres dobles, dos de ellos en los últimos dos encuentros ante Boston.

Caballero ha sido titular en los últimos 4 encuentros de los Yankees, tras la ausencia de Anthony Volpe por lesión.

Los "Bombarderos" siguen segundos en la división Este de la Liga Americana con 83-65 y se encuentran a tres juegos del líder, los Azulejos de Toronto (86-62).

Números de José Caballero en la MLB 2025

"Cabby" de 29 años tiene un promedio ofensivo de .233 (68 imparables en 292 turnos al bate), 4 cuadrangulares, 34 carreras remolcadas, 47 anotadas, 16 dobles, 1 triple, 42 bases por bolas, 91 ponches y 46 bases estafadas (líder de la MLB).