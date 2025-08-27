MLB: José Caballero jugó a la defensiva en victoria de Yankees sobre Nacionales

El jonronazo de dos carreras de Aaron Judge puso de pie a los aficionados del Yankee Stadium en la parte baja de la tercera entrada el miércoles, en la jornada de la MLB , donde se llevaron el triunfo 11-2 sobre los Nacionales.

Los Yankees de Nueva York enviaron a 15 bateadores al plato en el inning, anotando nueve carreras con ocho hits, tres bases por bolas y, para variar un poco, una interferencia del receptor. El medio episodio duró la increíble cantidad de 41 minutos.

Cade Cavalli enfrentó a los primeros ocho bateadores de la entrada, permitiendo un sencillo de Ben Rice abriendo el inning antes de conceder cuadrangulares consecutivos de Judge y Cody Bellinger. Y no fueron “jonrones del Yankee Stadium”.

El estacazo de Judge salió a 107.2 millas por hora y recorrió 424 pies, superando la barda del jardín central para darles a los Yankees una ventaja de 3-0 con su 41er vuelacerca de la temporada. Bellinger le siguió con un batazo de 102.9 mph y 410 pies por el jardín derecho-central, su 25to del 2025.

José Caballero y su actuación a la defensiva - MLB

El santeño de 28 años reemplazó al jardinero central Trent Grisham, como primer bate y jugando en el jardinero derecho en la baja del octavo episodio.

En la actual temporada 2025 de las Grandes Ligas, "Cabby" de 28 años ha visto acción en 103 juegos, batea para .232 producto de 62 imparables en 267 turnos al bate, 13 dobles, 1 triple, 4 jonrones, 32 carreras empujadas, 45 anotadas, 39 bases por bolas, 85 ponches y 41 bases robadas.

FUENTE: MLB