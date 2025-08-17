MLB: José Caballero le ganó el duelo de panameños a Iván Herrera

Los Grandes Ligas panameños Iván Herrera y José Caballero se volvieron a enfrentar este domingo en la jornada del domingo en la MLB.
Su imparable fue un sencillo a la patrulla derecha ante un slider del lanzador Miles Mikolas, remolcando a Jasson Domínguez en el Busch Stadium.
Por su parte, Herrera no conectó imparables en cuatro turnos con un ponche y una carrera anotada.
Números de José Caballero e Iván Herrera en la temporada 2025 de la MLB
José Caballero: El infielder de 28 años tiene un promedio ofensivo de .235 (59 hits en 251 turnos al bate), 2 cuadrangulares, 28 carreras empujadas, 42 anotadas, 13 dobles, 1 triple, 35 bases por bolas, 83 ponches y 39 bases robadas (líder de MLB).
Iván Herrera: El receptor de 25 años batea para .288 (75 hits en 255 turnos al bate), 10 jonrones, 43 producidas, 30 anotadas, 10 dobles, 27 bases por bolas, 62 ponches y 5 bases robadas.