MLB: José Caballero le ganó el duelo de panameños a Iván Herrera

Los Grandes Ligas panameños Iván Herrera y José Caballero se volvieron a enfrentar este domingo en la jornada del domingo en la MLB .

El santeño tuvo otra buena jornada a la ofensiva, conectando de 4-1 con una carrera empujada, una anotada y un ponche, en la victoria de los Yankees de Nueva York 8-4 sobre los Cardenales de San Luis, completando la barrida de tres partidos.

Su imparable fue un sencillo a la patrulla derecha ante un slider del lanzador Miles Mikolas, remolcando a Jasson Domínguez en el Busch Stadium.

Por su parte, Herrera no conectó imparables en cuatro turnos con un ponche y una carrera anotada.

Números de José Caballero e Iván Herrera en la temporada 2025 de la MLB

José Caballero: El infielder de 28 años tiene un promedio ofensivo de .235 (59 hits en 251 turnos al bate), 2 cuadrangulares, 28 carreras empujadas, 42 anotadas, 13 dobles, 1 triple, 35 bases por bolas, 83 ponches y 39 bases robadas (líder de MLB).

Iván Herrera: El receptor de 25 años batea para .288 (75 hits en 255 turnos al bate), 10 jonrones, 43 producidas, 30 anotadas, 10 dobles, 27 bases por bolas, 62 ponches y 5 bases robadas.