MLB: José Caballero lideró departamento de bases robadas e igualó a Omar Moreno

El peloteo santeño José Caballero tuvo una gran temporada 2025 en la MLB con los Tampa Bay Rays y los Yankees de Nueva York, donde logró conquistar por segundo año consecutivo el título de bases robadas.

"Chema" se estafó 49 almohadillas en total, sumando las 34 con la camiseta de los Rays y 15 con los "Bombarderos", franquicia a la que llegó el 31 de julio en la fecha límite de cambios.

El equipo de Nueva York terminó segundo en la división Este de la Liga Americana con 94-68, mismo récord de los Azulejos de Toronto (94-68), que finalizaron primeros por tener ventaja en cualquier tipo de desempate tras ganar los duelos directos.

Con este liderato de bases robadas por segunda campaña consecutiva, "Cabby" se convirtió en el segundo panameño que comanda este departamento en años consecutivos después de Omar Moreno (1978 y 1979), además de liderar por primera vez en ambas ligas. En el 2024 se robó 44 bases (líder de la Americana) y finalizó en la cuarta posición general sumando la Nacional por detrás de Elly de la Cruz (67), Shohei Ohtani (59) y Brice Turang (50).

Números de José Caballero en la MLB 2025

"Cabby" de 29 años terminó con un promedio ofensivo de .236 (74 imparables en 314 turnos al bate), 5 cuadrangulares, 36 carreras remolcadas, 52 anotadas, 18 dobles, 1 triple, 47 bases por bolas, 98 ponches y 49 bases estafadas (líder de la MLB).