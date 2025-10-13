MLB: Mike Shildt, manager de los Padres anuncia su retiro

Mike Shildt anunció su retiro como dirigente de los Padres el lunes, en una sorprendente decisión que llega después de que Shildt había encabezado dos de las temporadas más exitosas en la historia de los Padres de San Diego en la MLB .

Shildt, en una carta dirigida al San Diego Union-Tribune, hizo el anuncio diciendo: “Con el corazón apesadumbrado, pero lleno, anuncio mi retiro de los San Diego Padres”.

Shildt tomó las riendas tras la temporada del 2023 y llevó a los Padres a apariciones consecutivas en postemporada por primera vez en casi dos décadas y a campañas consecutivas de 90 victorias por primera vez en la historia de la franquicia.

Ambos equipos de los Padres dirigidos por Shildt quedaron eliminados en juegos de vida o muerte en la ruta, perdiendo el Juego 3 de la Serie de Comodín de la Liga Nacional del 2025 contra los Cachorros y el Juego 5 de la Serie Divisional de la Liga Nacional del 2024 en el Dodger Stadium.

No obstante, Shildt se marcha con un porcentaje de victorias de .565 como timonel de los Padres, el más alto en la historia de la franquicia, sin incluir a los dirigentes interinos. A lo largo de sus dos campañas, Shildt registró un récord de 183-141 y una marca de 5-5 en los playoffs.

Las felicitaciones para manager de la MLB

“Queremos felicitar a Mike por una carrera exitosa y agradecerle por sus significativas contribuciones a los Padres y a la comunidad de San Diego durante los últimos cuatro años, incluyendo temporadas consecutivas de 90 victorias y dos apariciones en postemporada como dirigente”, dijo el gerente general A.J. Preller en un comunicado. “Su dedicación y pasión por el juego de béisbol dejarán un impacto en nuestra organización, y le deseamos lo mejor en su próximo capítulo. La búsqueda de un nuevo dirigente de los Padres comenzará inmediatamente con el objetivo de ganar una Serie Mundial en el 2026”.

El próximo dirigente de los Padres será el 24.º en la historia del club y el quinto en las últimas ocho temporadas. Cada uno de los últimos tres dirigentes de los Padres, incluido Shildt, ha durado precisamente dos años al mando del club. Shildt había pasado previamente dos años como asesor en la organización, después de dirigir parcialmente a los Cardenales (Cardinals) durante cuatro temporadas.

La mira en grandes retos

El próximo dirigente en San Diego heredará un roster con claras aspiraciones de postemporada, pero con defectos e interrogantes de cara al futuro, sin mencionar una cuesta arriba en la División Oeste de la Liga Nacional. Los Padres cuentan con varias superestrellas. Sin embargo, un grupo de jugadores clave está a punto de llegar a la agencia libre y no está claro qué nivel de flexibilidad tendrán este invierno para reforzar su roster.

No obstante, Preller ha maniobrado habitualmente para conformar equipos competidores en San Diego durante las últimas seis temporadas. Buscará hacerlo de nuevo este invierno, y también buscará encontrar al dirigente adecuado para liderar a ese grupo.

FUENTE: MLB