José Caballero sobre Anthony Volpe: "Estoy muy feliz por él"

El pelotero panameño José Caballero habló sobre la forma en la que ha estado jugando Anthony Volpe en la postemporada de la MLB.

El pelotero panameño José Caballero habló sobre la forma en la que ha estado jugando su compañero Anthony Volpe en la postemporada de las Grandes Ligas (MLB).

Volpe y Caballero se vieron involucrados en muchos temas de conversación en la temporada regular, sobre quien debía ser el campocorto titular debido a los constantes errores defensivos que cometía el estadounidense y su bajo rendimiento ofensivo.

Ambos jugadores no han prestado atención a esos debates de la prensa y han conformado una gran amistad.

Caballero de 29 años no juega como titular desde el pasado 30 de septiembre en la serie de Wild Card frente a Boston.

¿Cuándo vuelven a jugar los Yankees en la MLB?

Los "Bombarderos del Bronx" están listos para recibir a los Azulejos, este martes 7 de octubre desde las 7:08 p.m. en el Yankee Stadium.

Nueva York está obligado a ganar para evitar una barriada en tres partidos.

