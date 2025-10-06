José Caballero sobre Anthony Volpe: "Estoy muy feliz por él" Foto: MLB

El pelotero panameño José Caballero habló sobre la forma en la que ha estado jugando su compañero Anthony Volpe en la postemporada de las Grandes Ligas ( MLB ).

"Estoy muy feliz por él", dijo "Chema" en la previa del juego 2 de la Serie Divisional, donde los Yankees perdieron 13-7 frente a los Azulejos de Toronto.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/snyyankees/status/1974892683152744475&partner=&hide_thread=false "I'm really happy for him."



Jose Caballero talks about the way Anthony Volpe has been playing: pic.twitter.com/AikUaD8vkx — Yankees Videos (@snyyankees) October 5, 2025

Volpe y Caballero se vieron involucrados en muchos temas de conversación en la temporada regular, sobre quien debía ser el campocorto titular debido a los constantes errores defensivos que cometía el estadounidense y su bajo rendimiento ofensivo.

Ambos jugadores no han prestado atención a esos debates de la prensa y han conformado una gran amistad.

Caballero de 29 años no juega como titular desde el pasado 30 de septiembre en la serie de Wild Card frente a Boston.

¿Cuándo vuelven a jugar los Yankees en la MLB?

Los "Bombarderos del Bronx" están listos para recibir a los Azulejos, este martes 7 de octubre desde las 7:08 p.m. en el Yankee Stadium.

Nueva York está obligado a ganar para evitar una barriada en tres partidos.