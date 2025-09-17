MLB: José Caballero saldrá de la partida en cierre de la serie ante Minnesota

MLB: José Caballero saldrá de la partida en cierre de serie ante Minnesota

El pelotero panameño José Caballero figura en el lineup inicial de los Yankees de Nueva York para el cierre de la serie ante los Mellizos de Minnesota en las Grandes Ligas ( MLB ).

El choque programado para jugarse en el Target Field, inicia a las 6:40 p.m.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

"Chema" no jugó el martes en el segundo partido donde los "Bombarderos del Bronx" ganaron por pizarra de 10-9, después de ser titular en seis partidos consecutivos (ante Tigres y Boston) y el primero contra Twins.

Alineación de los Yankees de Nueva York vs Mellizos

image

Números de José Caballero en la MLB 2025

"Cabby" de 29 años tiene un promedio ofensivo de .235 (70 imparables en 298 turnos al bate), 5 cuadrangulares, 35 carreras remolcadas, 48 anotadas, 17 dobles, 1 triple, 42 bases por bolas, 94 ponches y 47 bases estafadas (líder de la MLB).