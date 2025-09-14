MLB MLB -  14 de septiembre de 2025 - 15:55

MLB: José Caballero, titular por quinto partido consecutivo

El pelotero panameño José Caballero saldrá nuevamente en el lineup inicial de los Yankees en la jornada dominical de la MLB.

Los Yankees de Nueva York se enfrentarán este domingo a los Medias Rojas de Boston desde las 6:10 p.m. en el tercer partido de la serie y el panameño José Caballero saldrá por quinto partido consecutivo como titular en la MLB.

El equipo del "Bronx" ha ganado los dos primeros encuentros, por pizarra de 4-1 y 5-3 en el Fenway Park.

"Chema" frente a Boston ha consumido 8 turnos con 2 imparables conectados (ambos dobletes), 1 carrera anotada y 2 ponches.

En este tercer compromiso estará en el campocorto y octavo en el orden ofensivo.

Lineup de los Yankees vs Boston

image

Números de José Caballero en la MLB 2025

"Cabby" de 29 años tiene un promedio ofensivo de .233 (68 imparables en 292 turnos al bate), 4 cuadrangulares, 34 carreras remolcadas, 47 anotadas, 16 dobles, 1 triple, 42 bases por bolas, 91 ponches y 46 bases estafadas (líder de la MLB).

