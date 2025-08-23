MLB: José Caballero y los Yankees sufren octava derrota en fila ante Boston

El Yankee Stadium fue testigo de la octava derrota consecutiva de los Yankees de Nueva York (69-60) ante los Medias Rojas de Boston (71-59) en la temporada 2025 de las Grandes Ligas ( MLB ).

Los del Bronx cayeron por pizarra de 12-1, en un encuentro donde José Caballero fue titular en la segunda base y octavo bate en la ofensiva. En la alta de la novena entrada, "Cabby pasó a la tercera base" para que Jazz Chisholm Jr. jugará la intermedia.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

El panameño finalizó el compromiso bateando de 2-0, con dos bases por bolas y un ponche.

Los Red Sox han ganado los últimos 8 partidos ante los "Bombarderos", dejando claro que las cosas no estarán fácil en la división Este de la Liga Americana.

Números de José Caballero en la temporada 2025 de las Grandes Ligas (MLB)

"Chema" de 28 años tiene un promedio de .235 con 4 cuadrangulares, 31 carreras empujadas, 44 anotadas, 40 bases robadas, 38 bases por bolas, 84 ponches, 13 dobles y 1 triple.

Yankees y Boston se volverán a enfrentar este domingo desde las 6:10 p.m, en el cuarto duelo de la serie entre dos franquicias históricas.