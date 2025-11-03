MLB: Juan Soto, Shohei Ohtani y Kyle Schwarber finalistas para el MVP de la Liga Nacional

Estrellas del béisbol luchan por el Premio MVP de la Liga Nacional de la MLB , después de una gran temporada en donde se coronaron los Angeles Dodgers.

Ohtani es el favorito para llevarse su tercer Premio JMV consecutivo y su cuarto en cinco años, que lo colocarían en histórica compañía junto a Barry Bonds como los únicos que han sido reconocidos JMV cuatro veces en la historia de MLB y los únicos jugadores en llevarse tres JMV de manera consecutiva. La superestrella de Los Ángeles regresó como lanzador y bateador por todo lo alto este año. Como bateador, Ohtani tuvo promedio de .282 con 55 vuelacercas, 20 estafadas, 102 impulsadas, 146 anotadas (líder en MLB) y OPS de 1.014 (líder en la Nacional). Como pitcher, registró efectividad de 2.87 con 62 ponches en 47 episodios a lo largo de 14 aperturas.

Kyle Schwarber, BD (Filis)

Schwarber es un finalista para el JMV por primera vez tras guiar a los Filis al título del Este de la Nacional con sus tablazos. Schwarber ganó su segunda corona de jonrones en el Viejo Circuito con una marca personal de 56, uno más que Ohtani y encabezó las Mayores con 132 remolcadas. Schwarber recibió votos para JMV en cada una de sus cuatro temporadas en Filadelfia, en las que lleva la mayor cantidad de bambinazos (187) entre los jugadores de la Nacional.

Juan Soto, RF (Mets)

En su primera campaña con los Mets, el dominicano es un finalista para el JMV por tercera vez en su carrera, junto al 2024 en el Joven Circuito con los Yankees y el 2021 en el Viejo Circuito con los Nacionales. Este año, Soto alcanzó marcas personales con 43 cuadrangulares y encabezó la Nacional con 38 bases robadas -- más del triple de su anterior marca personal (12). Soto también terminó con 105 impulsadas, 120 anotadas, encabezando las Grandes Ligas con 127 boletos negociados y la Nacional con porcentaje de embazarse de .396.