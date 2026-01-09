MLB: Justin Lawrence llegó a un acuerdo con los Piratas en el arbitraje salarial

Según información de Alex Stumpf, los Piratas de Pittsburgh evitaron el arbitraje salarial con el relevista panameño Justin Lawrence de cara a la temporada 2026 de las Grandes Ligas ( MLB ).

El acuerdo del contrato por un año es de 1.225 millones. Destacar que los jugadores elegibles para el arbitraje son los que tienen tres o más años pero menos de seis años de servicio en Las Mayores.

Lawrence de 31 años viene de ver acción en 17 juegos en la temporada 2025, teniendo récord de 1-0, efectividad de 0.51 en 17.2 episodios, 23 ponches y un whip de 0.96.

En la campaña pasada, el tirador a pesar de sufrir una lesión en el codo derecho, recibió un salario de 975,000 dólares, tras vestir la camiseta de los Colorado Rockies en las primeras 4 temporadas.

El arbitraje Salarial en la MLB

La MLB también detalló que los jugadores con menos de tres pero más de dos años de servicio también pueden optar al arbitraje si alcanzan un determinado umbral de tiempo de servicio que cambia cada año (a estos peloteros se les conoce como Súper Dos).

Si los jugadores elegibles para el arbitraje y sus equipos no han llegado a un acuerdo sobre el contrato antes de una fecha determinada a mediados de enero, ambos deben proponer una cifra salarial para la próxima temporada y se programa una audiencia para febrero. Si siguen sin llegar a un acuerdo en el momento de la audiencia, un panel de árbitros escucha los argumentos de cada parte y elige una de las dos cifras salariales (nada intermedio) como salario del jugador para la venidera campaña.