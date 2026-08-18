MLB: Ketel Marte, bajo evaluación médica tras ser colocado en la lista restringida

Un día después de ser colocado en la lista restringida por lo que el club calificó como un “asunto personal”, el estelar intermedista dominicano de los Arizona Diamondbacks , Ketel Marte , ha regresado a Phoenix para someterse a una resonancia magnética en su rodilla, según le informó una fuente a Steve Gilbert de MLB .com. Marte había salido del encuentro del viernes por molestias en la rodilla izquierda, pero regresó a la acción el domingo para jugar en la segunda base.

Marte no se presentó al primer choque de la serie de los Diamondbacks contra los Medias Rojas el lunes en Boston antes de su colocación en la lista restringida. Había sido anotado en la alineación como bateador designado para la eventual derrota de Arizona por 11-1 , y el equipo esperó hasta unos 20 minutos antes del primer pitcheo para retirarlo oficialmente y anunciar el orden al bate.

El manager Torey Lovullo prefirió no entrar en detalles después del partido. Marte había viajado con el equipo desde Atlanta hasta Boston la noche del domingo.

¿Qué pasa con Ketel Marte en la MLB?

“Ha sido un día loco”, explicó Lovullo. “Lo único que sé es que está lidiando con un problema personal. Estamos tratando de resolver eso, no se presentó hoy y fue puesto en la lista restringida. Eso es todo lo que sé en este momento. Hice mi mejor esfuerzo para comunicarme con él, pero hubo muy poca respuesta”.

Después de que Marte se perdiera el partido del sábado por el problema en la rodilla, Lovullo indicó que podría haber sido algo persistente desde la serie del 3 al 6 de agosto ante los Padres.

“Ha sido algo que le ha estado molestando por un par de días desde la serie de los Padres”, mencionó Lovullo. “Ha estado tratando de aguantar el dolor, pero se movió hacia su izquierda y simplemente fue demasiado para él”.

Lovullo no tuvo una respuesta el lunes cuando se le preguntó cuándo podría regresar Marte al club. El gerente general Mike Hazen tampoco ofreció más detalles sobre la situación.

“Fue lamentable que no estuviera allí esta noche”, declaró Hazen.

El estatus de Marte en el futuro será una de las historias a seguir mientras los Diamondbacks (66-60) se mantienen en la pelea por un Comodín de la liga Nacional. El jugador de 32 años ha registrado OPS de .760 con 21 jonrones esta temporada.

FUENTE: MLB