MLB: La estrella japonesa Munetaka Murakami ya puede negociar con los 30 equipos

La cuenta regresiva para la llegada de Munetaka Murakami a las Grandes Ligas ( MLB ) está oficialmente en marcha.

Los 30 clubes de MLB serán informados el viernes que Murakami estará disponible mediante el sistema de posta por los Tokyo Yakult Swallows , y su ventana oficial de negociación se abrirá el sábado por la mañana a las 8:00 a.m. ET.

Murakami tendrá hasta las 5:00 p.m. ET del 22 de diciembre para llegar a un acuerdo con un equipo de las Mayores. Si todavía no ha firmado para ese momento, su ventana de negociación expirará y regresará a los Swallows.

El traslado de Murakami a la Gran Carpa ha estado en proceso durante meses. En diciembre pasado, se informó que la temporada 2025 sería su última en el Béisbol Profesional Nipón (NPB), mientras que el presidente del equipo y propietario interino de Yakult, Tetsuya Hayashida, dijo a varios medios japoneses en junio que el club estaba "dispuesto" a colocar en el sistema de posta al dos veces Jugador Más Valioso de la Liga Central y cuatro veces todoestrella.

¿En que posición jugará Munetaka Murakami en la MLB?

Murakami ha jugado la mayor parte de sus encuentros en la tercera base, aunque algunos creen que podría adaptarse mejor como primera base en las Mayores. El toletero de 6 pies 2 pulgadas y 213 libras conectó 246 jonrones en 892 juegos, incluida una campaña de 56 vuelacercas en el 2022 que rompió el récord de 58 años de Sadaharu Oh de más jonrones en una sola temporada para un jugador nacido en Japón.

Murakami también ganó la Triple Corona ese año a los 22 años, convirtiéndose en el jugador más joven en la historia de la liga en lograr esa hazaña.

