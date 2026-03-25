MLB: Leonardo Jiménez, fuera del roster de Toronto y pasará a Asignación

El infielder santeño Leonardo Jiménez fue puesto en asignación, tras quedar fuera del roster de 26 de los Azulejos de Toronto para el Opening Day de las Grandes Ligas (MLB) 2026.
El "Joy" ya no forma parte del roster de 40 peloteros y deberá esperar 7 días para ver si otro equipo lo reclama o lo ponen en waivers. Si pasa por waivers sin ser reclamado, puede ser enviado a ligas menores fuera del roster de 40 o ir a la agencia libre y buscar otra oportunidad en otro equipo.
Jiménez en el Clásico Mundial 2026 con la novena de Panamá, tuvo una participación discreta sin hit en 5 turnos al bate y 1 pasaporte con 2 ponches.
Números de Leonardo Jiménez con Toronto - MLB
Sumando las temporadas 2024-2025, Leo de 24 años bateó para .207 producto de 43 imparables en 208 turnos con 11 dobles, 5 cuadrangulares, 20 carreras empujadas, 20 carreras anotadas, 14 bases por bolas y 67 ponches.