MLB: Leonardo Jiménez, fuera del roster de Toronto y pasará a Asignación

El infielder santeño Leonardo Jiménez fue puesto en asignación, tras quedar fuera del roster de 26 de los Azulejos de Toronto para el Opening Day de las Grandes Ligas ( MLB ) 2026.

La franquicia tomó la decisión de darle el lugar de utility a Davis Schneider de 27 años.

El "Joy" ya no forma parte del roster de 40 peloteros y deberá esperar 7 días para ver si otro equipo lo reclama o lo ponen en waivers. Si pasa por waivers sin ser reclamado, puede ser enviado a ligas menores fuera del roster de 40 o ir a la agencia libre y buscar otra oportunidad en otro equipo.

Jiménez en el Clásico Mundial 2026 con la novena de Panamá, tuvo una participación discreta sin hit en 5 turnos al bate y 1 pasaporte con 2 ponches.

Números de Leonardo Jiménez con Toronto - MLB

Sumando las temporadas 2024-2025, Leo de 24 años bateó para .207 producto de 43 imparables en 208 turnos con 11 dobles, 5 cuadrangulares, 20 carreras empujadas, 20 carreras anotadas, 14 bases por bolas y 67 ponches.