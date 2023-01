MLB: Liam Hendriks comenzará tratamiento para linfoma no Hodgkin

MLB: Hendriks comenzará tratamiento para linfoma no Hodgkin

El cerrador de los Chicago White Sox de la MLB , Liam Hendriks , anunció que el lunes inició un tratamiento para un linfoma no Hodgkin.

“Recientemente fue diagnosticado con un linfoma no Hodgkin”, escribió Hendriks el domingo en su cuenta de Instagram. “Escuchar la palabra ‘cáncer” fue un shock para mi esposa y yo, como sucede con millones de familias todos los años. Sin embargo, estoy decidido a asumir esta batalla y superar este nuevo reto con la misma determinación que he utilizado cuando he encontrado otros obstáculos en mi vida”.