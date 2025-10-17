MLB: Los Dodgers a un paso de la Serie Mundial y los Azulejos igualaron su llave

Los Dodgers de Los Ángeles quedaron a una victoria de regresar a la Serie Mundial al derrotar el jueves a los Cerveceros de Milwaukee 3-1 y tomar una ventaja dominante de 3-0 en la Serie de Campeonato de las Grandes Ligas de béisbol ( MLB ).

Los Azulejos de Toronto , por su parte, igualaron la llave contra los Marineros de Seattle (2-2) al imponerse 8x2 en su visita al T-Mobile Park en la contienda de la Liga Americana.

El campocorto de los Dodgers, Mookie Betts, y el segunda base, Tommy Edman, impulsaron carreras, mientras que el abridor Tyler Glasnow logró ocho ponches en 5.2 entradas frente a 51.251 aficionados en el Dodger Stadium.

"Nuestro equipo ha pasado por todo y nunca pierdo confianza en mis jugadores", dijo el mánager de los angelinos, Dave Roberts.

Para mantener vivas sus esperanzas de llegar a la Serie Mundial, los Cerveceros precisan de una remontada milagrosa en la Serie de Campeonato de la Liga Nacional.

Solo un equipo, los Medias Rojas de Boston en 2004, ha logrado revertir un déficit de 3-0 en una serie de playoffs de las Grandes Ligas al mejor de siete partidos.

Los Dodgers, que buscan convertirse en el primer equipo en 25 años en ganar títulos consecutivos de la Serie Mundial, pueden completar una barrida en la llave en el cuarto juego el viernes.

Azulejos igualan cargas - MLB

En el duelo que cerró la jornada, los Azulejos se apuntaron una victoria contundente en el terreno de los Marineros.

El lanzador Max Scherzer, de 41 años, solo permitió dos carreras en 5.2 entradas, lo que permitió a Toronto ganar su segundo partido consecutivo e igualar a Seattle.

"Son situaciones en las que hay que ganar sí o sí", declaró Scherzer a Fox Sports. "Hay que darlo todo".

FUENTE: AFP