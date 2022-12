MLB: Los favoritos para la temporada 2023

Todavía hay agentes libres de nivel medio por firmar, algunos de los cuales desempeñarán roles valiosos para sus nuevos equipos. Y nunca se sabe cuándo un intercambio ostentoso puede alterar el panorama de la MLB.

El periodista de ESPN Bradford Doolittle, especialista en el béisbol de las Grandes Ligas, realizó un análisis en dónde, según su criterio, serían los mejores equipos para la siguiente campaña de la Gran Carpa, a continuación lo presentamos:

New York Mets

Victorias proyectadas: 102.8

Probabilidad de postemporada: 98%

Probabilidad de campeonato: 18% (subió 6.8%)

Clasificación de 'agresividad': 1

Clasificación de mejoría: 2

Los Mets ciertamente han estado ocupados. Y si bien se puede decir que la avalancha de movimientos en la rotación ha resultado en gran medida en una limpieza: Justin Verlander, José Quintana, Kodai Senga están adentro; Jacob deGrom, Chris Bassitt, Taijuan Walker quedaron fuera.

La incorporación de Carlos Correa (suponiendo que las partes puedan resolver el problema médico que surgió durante el examen físico de Correa) ha puesto esta temporada baja de Nueva York en la estratosfera. A pesar de la incorporación de Verlander, gran parte de la ganancia de los Mets podría provenir del lado del bateo, y no solo por Correa, sino también por la mejora en el papel que representa el receptor Omar Narváez en el plato, donde los Mets ocuparon el puesto 22 en WAR la temporada pasada acorde a Baseball-Reference.com.

El bullpen de los Mets ciertamente también parece una unidad más profunda detrás de Edwin Díaz, especialmente después de que Adam Ottavino volvió a firmar con el equipo la semana pasada. Todavía tiene que funcionar todo en el campo, y este es un roster viejo. La nómina, por supuesto, está más que inflada. Pero la profundidad del talento veterano de primera línea en estos Mets es asombrosa.

2. San Diego Padres

Victorias proyectadas: 99.9

Probabilidad de postemporada: 96%

Probabilidad de campeonato:: 14% (subió 0.1%)

Clasificación de 'agresividad': 8

Clasificación de mejoría: 15

El pronóstico de los Padres para 2023 se vería mejor que sus resultados reales para 2022, incluso si A.J. Preller se había propuesto disfrutar de un invierno tranquilo. Eso se debe a dos cambios importantes en el roster que no tienen nada que ver con las transacciones: una regresión a la media de Juan Soto y el regreso de Fernando Tatis Jr. Luego, Preller salió y volvió a firmar agresivamente a un par de sus propios agentes libres.

(Nick Martínez y Robert Suárez), luego se sumaron Seth Lugo, Matt Carpenter y, por supuesto, Xander Bogaerts. Antes de que Carlos Correa se uniera repentinamente a los Mets en medio de la noche de esta semana, los Padres se clasificaron como el equipo a vencer para entrar en 2023. Nueva York los superó, pero San Diego sigue siendo uno de los principales candidatos para la nueva temporada.

3. New York Yankees

Victorias proyectadas: 99.4

Probabilidad de postemporada: 96%

Probabilidad de campeonato:: 16% (subió 3.8%)

Clasificación de 'agresividad': 11

Clasificación de mejoría: 4

Como escribió mi colega Dave Schoenfield, tan crucial como fue volver a firmar a Aaron Judge para el futuro inmediato de los Yankees, técnicamente no es un movimiento que los haga mejores. Simplemente evitó que empeoraran notablemente. Por otro lado, la búsqueda exitosa de Nueva York del as agente libre Carlos Rodón es el tipo de movimiento que hace la temporada baja de un club. No hay mejor manera de mejorar la proyección de un club que agregar un jugador de cuatro a cinco victorias, y si Rodón se mantiene saludable, eso es lo que es. A los Yankees les vendría bien un jardinero, preferiblemente uno que batee zurdo, pero ya todo es condimento a partir de aquí.

4. Atlanta Braves

Victorias proyectadas: 99.2

Probabilidad de postemporada: 96%

Probabilidad de campeonato: 11% (bajó 1.8%)

Clasificación de 'agresividad': 12

Clasificación de mejoría: 11

No es fácil para un equipo perder a jugadores como Dansby Swanson y William Contreras y aún así salir adelante, pero los Bravos han estado trabajando desde una posición de fuerza prácticamente desde que llegó Alex Anthopoulos para hacerse cargo de la oficina principal. La incorporación de Sean Murphy refuerza la posición de receptor en los próximos años. Mientras tanto, los Bravos se han enfocado en su profundidad, agregando jugadores complementarios como Sam Hilliard, Jordan Luplow y varios relevistas veteranos. Es probable que venga un trabajo más profundo, pero el roster de los Bravos parece estar casi listo. Debería ser otra temporada de estandartes en el condado de Cobb.

5. Tampa Bay Rays

Victorias proyectadas: 94.4

Probabilidad de postemporada: 88%

Probabilidad de campeonato: 8% (bajó 2%)

Clasificación de 'agresividad': 28

Clasificación de mejoría: 21

Los Rays han tenido una temporada baja pasiva, aunque la incorporación de Zach Eflin a la rotación con un contrato de tres años fue una maniobra agresiva que tuvo lugar antes de que el mercado de lanzadores se disparara. Más allá de eso, la incorporación del ex relevista de los Guardianes, Kevin Kelly, se suma a la mezcla del bullpen, y eso es todo. Aún así, los Rays lucen llenos de talento e ingresan al 2023 con el potencial de presentar un candidato líder al MVP (Wander Franco) y un candidato al Cy Young (Shane McClanahan). Eso es mucho poder de estrella para una franquicia de bajo presupuesto que se ha destacado por su profundidad, intercambiabilidad e innovación.

6. Houston Astros

7. St. Louis Cardinals

8. Toronto Blue Jays

9. Los Angeles Dodgers

10. Cleveland Guardians

11. Milwaukee Brewers

12. Philadelphia Phillies

13. Seattle Mariners

14. Chicago White Soxs

15. Los Angeles Angels

16. Minnesota Twins

17. Texas Rangers

18. Boston Red Sox

19. San Francisco Giants

20. Miami Marlins

21. Pittsburgh Pirates

22. Arizona Diamondbacks

23. Chicago Cubs

24. Baltimore Orioles

25. Kansas City Royals

26. Detroit Tigers

27. Oakland Athletics

28. Washington Nationals

29. Colorado Rockies

30. Cincinnati Reds