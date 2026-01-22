MLB: Los Mets sumaron al as Freddy Peralta y los Yankees se quedaron con Cody Bellinger

Los Mets de Nueva York de la MLB completaron un acuerdo la noche del miércoles por el as de los Cerveceros, el dominicano Freddy Peralta , un lanzador de 29 años con dos convocaciones al Juego de Estrellas, que registró una efectividad de 2.70 en 33 aperturas la temporada pasada, además del lanzador derecho versátil Tobias Myers.

Peralta, quien puede convertirse en agente libre después de esta temporada, le da a la rotación de los Mets un impulso inmediato de credibilidad. Se convierte en su as de facto, uniéndose a una rotación que también incluye a Nolan Mclean, Sean Manaea, Clay Holmes, Kodai Senga y David Peterson.

El costo fue el prospecto número 3 del club, Jett Williams, y el prospecto número 5, Brandon Sproat. Ambos estaban bajo consideración para desempeñar roles con los Mets en el 2026. Williams es un versátil exseleccionado de primera ronda, capaz de fungir como campocorto, segunda base y jardinero central. Sproat debutó la temporada pasada en el montículo y registró efectividad de 4.79 en cuatro aperturas. Ambos tienen futuros prometedores.

Cody Bellinger se queda en los Yankees - MLB

Bellinger y los Yankees llegaron el miércoles a un acuerdo por cinco años y US$162.5 millones, según informó Mark Feinsand de MLB.com, manteniéndose así en el plantel un jugador que el gerente general Brian Cashman había identificado como uno de sus principales objetivos durante el invierno.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MLB/status/2014040758953627812?s=20&partner=&hide_thread=false Yankees, 1B/OF Cody Bellinger reportedly agree to deal, per multiple reports including MLB's @Feinsand. pic.twitter.com/LzH8BD7ICs — MLB (@MLB) January 21, 2026

Como parte del contrato, Bellinger también recibirá un bono por firmar de US$20 millones y una cláusula completa de no cambio. El acuerdo, que aún no ha sido confirmado por el club y está sujeto a un examen físico, incluye cláusulas de salida después de las temporadas 2027 y 2028, sin pagos diferidos.

Durante meses, tanto Cashman como otros miembros de la organización expresaron su intención de continuar una relación que parecía encajar desde el primer día. Por su atletismo, personalidad y versatilidad, Bellinger se convirtió en uno de los favoritos del mánager Aaron Boone.

FUENTE: MLB